Name verraten: US-Bachelorette JoJo Fletchers Baby ist da

JoJo Fletcher (35) hat pünktlich zu den Feiertagen tolle Neuigkeiten zu verkünden – die ehemalige US-Bachelorette hatte dieses Weihnachten gleich doppelten Grund zur Freude: Ihr wohl größtes Geschenk, ihr erster Nachwuchs, hat das Licht der Welt erblickt. Die freudige Nachricht verkündete die Reality-TV-Bekanntheit mit einem Beitrag auf Instagram. Sie teilt ein Bild aus dem Krankenhaus, auf dem ihr Partner schlafend auf der Couch liegt – daneben die Babyschale, in der es sich das Neugeborene gemütlich gemacht hat.

Im Hintergrund türmen sich Geschenke und mit Lichterketten verzierte Weihnachtsbäume – Weihnachten 2025 war für die kleine Familie mal ganz anders. "Frohe Weihnachten uns allen. Die letzten Tage waren turbulent, aber auf die magischste Art und Weise. Wir waren am Dienstag zu unserer wöchentlichen Ultraschalluntersuchung und erfuhren, dass wir noch am selben Tag per Notkaiserschnitt entbinden mussten", verrät JoJo ihren Fans. Zudem gibt sie sogleich das Geschlecht und den Namen ihres Weihnachtswunders preis: Es ist ein Mädchen, das zukünftig auf den Namen Romy Blair Rodgers hört. Sie wurde am 23. Dezember um kurz vor 18 Uhr geholt. "Du bist unsere ganze Welt", schwärmt die frischgebackene Mama von ihrem neuen Glück.

Dass JoJo und Jordan erstmals Nachwuchs erwarten, verkündete das Paar im August. Sie teilten ein Video auf Instagram, in dem JoJo mit einem Babybauch am Sandstrand steht und glücklich in die Ferne schaut. "Wir lieben dich schon jetzt so sehr, unser süßes Regenbogenbaby. Baby Rodgers kommt im Januar 2026", kommentierten sie den Post. Nun hat die Kleine ihre Eltern schon ein paar Tage früher beglückt.

Anzeige Anzeige

Instagram / joelle_fletcher JoJo Fletcher im August 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / joelle_fletcher Jordan Rodgers neben seiner Tochter Romy Blair, Dezember 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / joelle_fletcher JoJo Fletcher und Jordan Rodgers, US-Realitystars