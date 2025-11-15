Nach Castingshow in Budapest: Hans Sigl hat Lust auf DSDS

Großer Auftritt auf dem roten Teppich und klare Ansage im Interview: Im Rahmen der 77. Bambi-Preisverleihung in München plauderte Hans Sigl (56) mit Promiflash über seinen überraschenden Einsatz als Juror in einer ungarischen Castingshow namens "Sztárban Sztár All Stars" – und über seine Lust auf ein deutsches Pendant. Gefragt, ob er sich einen Platz bei DSDS vorstellen könne, ließ der Schauspieler keine Zweifel: "Ja! Bitte ruf mich an. Ich bin ein knallharter Juror, der aber die Kandidaten liebt. Also: Just call me."

Wie es überhaupt zu dem Abstecher in die ungarische Showwelt kam, erklärte Hans ebenfalls im Gespräch mit Promiflash: "Es waren ungarische Journalisten bei uns am Set. Einer von den beiden, der hat mit dieser Show zu tun und hat mich gefragt, ob ich Bock hätte, das zu machen." Der Gastjob habe ihn direkt gepackt. "Es war ein wahnsinniger Spaß. Es war ganz toll. Das hat riesig Spaß gemacht", schwärmte der Der Bergdoktor-Darsteller. "Diese Show 'Sztárban Sztár All Stars', wie sie heißt in Ungarn – die haben immer wieder einen internationalen Juror drin, da kam ich dazu", berichtete der Schauspieler abschließend.

Ob Dieter Bohlen (71) oder die Produktion nach diesem Aufruf tatsächlich zum Hörer greifen und Hans Sigl engagieren, bleibt offen. Aktuell ist der Seriendarsteller immerhin voll und ganz mit dem Dreh der neuen "Der Bergdoktor"-Episoden eingespannt – und an ein Ende denkt er noch lange nicht. Im Interview mit Promiflash macht er deutlich: "Gar nicht. Nee, das nicht. Wir erzählen eine tolle Geschichte und gerade da denke ich noch überhaupt nicht dran!" Der Start der 19. Staffel ist für Januar 2026 geplant.

Promiflash Hans Sigl, Bambi-Preisverleihung im Jahr 2025

Imago Hans Sigl, Schauspieler

ZDF und Christian Kaufmann Fotografie, Archivnummer: 89935-1-11 Hans Sigl in "Der Bergdoktor"