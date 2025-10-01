So anstrengend ist Isi Glücks Alltag in der DSDS-Jury

Isi Glück gibt RTL Einblicke in ihren abwechslungsreichen Alltag als Jurorin bei Deutschland sucht den Superstar. Bereits in den frühen Morgenstunden beginnen für sie die Vorbereitungen in ihrem Hotel. "Um sechs Uhr kommt dann Haare und Make-up in mein Zimmer, das ist dann natürlich ganz praktisch", erklärt sie. Danach werden ganze zwei Stunden für das Styling benötigt, bevor es für die Sängerin ins Studio geht. Dort angekommen, startet der Tag traditionell mit einem Kaffee zusammen mit den anderen Jurymitgliedern, bevor die Arbeit losgeht: "Dann wird aber wirklich den ganzen Tag durchgepowert."

Das Leben als Jurorin ist durchaus fordernd, doch Isi genießt ihre Tätigkeit. Trotz der langen Tage gibt es für sie kaum etwas Schöneres: Sie liebt es, Teil der Show zu sein. Kleine Meinungsverschiedenheiten unter den Jurykollegen kommen zwar vor, doch das tut der Harmonie keinen Abbruch. "Der Vibe zwischen uns ist sehr gut", verrät Isi im Interview. Offenbar spielt nicht nur harte Arbeit, sondern auch ein gutes Miteinander eine zentrale Rolle im Erfolg der Jury.

Bekannt wurde Isi durch ihre Karriere als Sängerin, die besonders auf Mallorca Fahrt aufnahm. Mit ihrer offenen und fröhlichen Art begeistert sie seit Jahren ihre Fans – sei es nun auf der Bühne am Ballermann oder im Fernsehen. Jurymitglied in der beliebten Castingshow zu sein, ist ein neues Abenteuer für die "Oberteil"-Interpretin. Dabei bleibt sie ihrem optimistischen Wesen treu und zeigt, dass sich harte Arbeit und Teamgeist bestens ergänzen lassen.

Imago Isi Glück, Sängerin

RTL / Stefan Gregorowius Die DSDS-Jury Dieter Bohlen, Isi Glück und Bushido

RTL / Stefan Gregorowius Isi Glück, DSDS-Jurorin