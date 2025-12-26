James Ransone (†) rettete Nachbarin vor sexuellem Übergriff

Schauspieler James Ransone (†46) wird nach seinem Tod als Held gefeiert. In einem bewegenden Instagram-Post erinnerte sich Molly Watts daran, wie er sie im Jahr 2006 vor einem sexuellen Übergriff bewahrt hatte. Sie beschrieb, wie sie damals in Chinatown, New York, am Eingang ihres gemeinsamen Wohnhauses von einem Mann attackiert und gewürgt wurde: "Mein Angreifer legte seine Hände um meinen Hals, damit ich keinen Lärm mehr machte. Ich konnte nicht atmen. Ich erinnere mich an die Gewissheit, dass ich sterben oder vergewaltigt werden würde, als ich bewusstlos gewürgt wurde." Ihre Hilfeschreie schreckten niemanden auf – bis James, den sie als PJ kannte, mit einem Schläger aus seiner Wohnung heranlief und den Angreifer vertrieb. Der Täter floh, wurde jedoch dank James' Eingreifen später von der Polizei identifiziert.

Sein mutiges Einschreiten ist kein unbekanntes Kapitel in seinem Leben. Er selbst sprach Jahre später öffentlich darüber, wie er den Moment erlebte: von den Schreien aus dem Flur bis zur Konfrontation mit dem Täter. "PJ hat mich gerettet", schrieb Molly in ihrem bewegenden Beitrag. Abschließend ergänzte sie: "Ich bin mir nicht sicher, ob ich dasselbe Leben hätte, wenn er in dieser Nacht nicht gekommen wäre. Selbst als Erwachsene bin ich mir nicht sicher, wie ich mit der Last dessen, was hätte passieren können, umgegangen wäre oder wie lange es gedauert hätte, bis ich darüber hinweggekommen wäre – ich war emotional bereits sehr labil."

James Ransone, der durch seine Rolle in der Serie "The Wire" große Bekanntheit erlangte, starb am 19. Dezember im Alter von 46 Jahren durch Suizid. Der Schauspieler hatte in der Vergangenheit offen über seine Kämpfe mit Abhängigkeiten und die Folgen von Kindheitstraumata gesprochen. In den sozialen Netzwerken äußerten sich viele Fans sowie Weggefährten betroffen über seinen Tod und verwiesen auf die Verletzlichkeit, die in seiner Arbeit oft mitschwang. James hinterlässt eine Frau und zwei Kinder.

Bist du selbst depressiv oder hast du Suizid-Gedanken? Dann kontaktiere bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhältst du anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

Getty Images James Ransone, Schauspieler

Imago James Ransone bei der Premiere von "IT Chapter Two" in Los Angeles, August 2019

Instagram / skippermcphee James Ransone und sein Frau Jamie mit ihren Kindern im Januar 2022