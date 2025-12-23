DSDS-Casting: Pietro Lombardi erinnert sich an seine Anfänge

Pietro Lombardi (33) schwelgt in Erinnerungen und nimmt seine Community mit zu dem Moment, der sein Leben komplett auf den Kopf gestellt hat – seinem allerersten Auftritt bei Deutschland sucht den Superstar. Auf Instagram teilt der Sänger jetzt ein altes Casting-Video, das ihn zeigt, wie er mit einem Keyboard im Arm vor die Jury tritt. Dazu schreibt Pietro: "Der eine Tag, der alles für immer veränderte. Ich werde mein junges Ich für immer lieben. Dankbar für 15 Jahre Pietro-Lombardi-Liebe von euch allen." Die Rückschau sorgt bei seinen Followern für reichlich Nostalgie – und bei ihm selbst für sichtlich große Dankbarkeit.

In dem Clip ist zu sehen, wie sich der damals noch völlig unbekannte Kandidat etwas nervös, aber strahlend vorstellt – und gleich für seinen ersten Kultmoment sorgt. Pietro erklärt, wie lange er schon unterwegs ist, verhaspelt sich dabei aber charmant: "Ich bin richtig froh, hier zu sein. Seit 12 Stunden mit dem Ständer", sagt er und meint eigentlich den Keyboardständer. Die Jury bricht in schallendes Gelächter aus, und natürlich lässt Dieter Bohlen (71) den Steilpass nicht liegen. Der Pop-Titan kontert im Video frech: "Kannst du ja stolz drauf sein, wer hat schon 12 Stunden einen Ständer?" Genau diese unperfekte, spontane Szene feiern die Fans heute noch. Unter Pietros Beitrag sammeln sich Kommentare wie "Damals wie heute unglaublich sympathisch" oder "Du warst einfach so, wie man ist, du hast dich null verstellt, deshalb war das die beste Staffel ever". Viele betonen, dass Pietro "seit Tag eins" ihr Liebling gewesen sei und schwärmen davon, wie schön es sei, dass er und Dieter bis heute so enge Freunde geblieben sind – und dass Pietro eine Zeit lang selbst am Jurypult Platz nehmen durfte.

Für Pietro ist der Rückblick mehr als nur ein lustiger TV-Moment: Er erinnert an den Start einer besonderen Beziehung zwischen ihm und seinem Publikum. Über die Jahre hat der Sänger seine Community immer wieder an privaten Höhen und Tiefen teilhaben lassen. Viele Fans begleiten ihn seit seiner Casting-Premiere, kennen seine Sprüche, seine Art zu lachen und seine oft sehr ehrlichen Worte. Auch die lange Freundschaft zu Dieter, die aus dem ersten schüchternen Casting entstanden ist, macht den nostalgischen Blick in die DSDS-Anfänge des Sängers für Pietros Anhänger so emotional.

IMAGO / Panama Pictures Pietro Lombardi bei der Premiere von "Love Island VIP" 2025

RTL / Markus Hertrich Beatrice Egli, Loredana, Pietro Lombardi und Dieter Bohlen in der DSDS-Jury

Getty Images Dieter Bohlen und Pietro Lombardi