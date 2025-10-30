Hardy Krüger jr. macht Alice zum vierten Mal Heiratsantrag

Romantik auf hoher See: Hardy Krüger jr. (57) hat Alice Krüger an Bord einer Kreuzfahrt Richtung Südafrika vor Publikum zum vierten Mal einen Heiratsantrag gemacht. Während eines Live-Podcast-Gesprächs auf dem Schiff stand der Schauspieler plötzlich auf, kniete vor seiner Frau nieder und holte einen neuen Ring hervor. Alice bestätigte den besonderen Moment gegenüber RTL und fand klare Worte: "Mitten im Gespräch stand er plötzlich auf, ging auf die Knie und fragte mich ein viertes Mal", sagte sie. "Wir haben wilde Zeiten hinter uns, und es ist so unbeschreiblich schön zu wissen, dass wir zusammengehören", erklärte sie weiter. Die beiden feierten unmittelbar danach ihr Glück an Bord.

Die Szene war sorgfältig vorbereitet: Hardy hatte einen neuen Ring dabei, der Antrag saß, der Applaus auch. Offiziell ist das Paar seit 2018 verheiratet, doch in den vergangenen Jahren rumorte es immer wieder öffentlich um ihre Beziehung. Gerüchte über eine Trennung mussten die beiden mehrfach ausräumen. Die Kreuzfahrt bot dem Duo die Bühne für ehrliche Worte, spontane Nähe und einen Moment, der ihre Geschichte neu rahmte – ohne große Inszenierung, aber mit umso mehr Herzklopfen.

Vor allem der Rosenkrieg von Alice' Eltern hatte das Paar schwer belastet. Nach fast 50 gemeinsamen Jahren trennten sich Alice' Mutter und Vater überraschend – ausgerechnet kurz vor der goldenen Hochzeit. "Wie es manchmal in einer Scheidung ist: Einer bekommt den Hund, der andere die Vase. Hardy und ich haben dann meinen Papa bekommen", sagte Alice damals unter Tränen gegenüber RTL. Die Familie stand unter massivem Druck, denn der Kontakt zu Alice' Mutter und Bruder war fast vollständig abgebrochen. Die Enttäuschung und das, was Alice als "Krieg" beschrieb, brachten sie und Hardy dazu, sich eine Zeit lang aus der Öffentlichkeit zurückzuziehen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Hardy Krüger jr. und Alice Krüger, 18. September 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Hardy Krüger Jr. und Alice Krüger bei der Berlin Opening Night 2024 während der Berlinale

Anzeige Anzeige

Getty Images Alice Krüger und Hardy Krüger Jr. beim 28. Leipziger Opernball in Leipzig

Anzeige