Tommy Lee Jones äußert sich zum Tod seiner Tochter Victoria
Tommy Lee Jones äußert sich zum Tod seiner Tochter Victoria

- Florentine Naumann
Lesezeit: 2 min

Tommy Lee Jones (79) hat sich zum Tod seiner Tochter Victoria geäußert. Die 34-Jährige wurde am 1. Januar im Fairmont San Francisco leblos entdeckt, nachdem in den frühen Morgenstunden ein medizinischer Notfall gemeldet worden war. Einsatzkräfte der Feuerwehr und ein Rettungsteam trafen kurz vor drei Uhr ein, konnten jedoch nur noch ihren Tod feststellen. Ein Gast hatte zuvor das Hotelpersonal alarmiert, nachdem Victoria auf dem Boden der 14. Etage gefunden worden war. Gegenüber dem Magazin People ließ die Familie erklären: "Wir schätzen all die freundlichen Worte, Gedanken und Gebete. Bitte respektieren Sie in dieser schwierigen Zeit unsere Privatsphäre. Danke."

Nach Angaben von NBC Bay Area gibt es derzeit keine Hinweise auf ein Verbrechen. Unklar bleibt, ob Victoria selbst Gast im Hotel war und wie sie auf die 14. Etage gelangte. Ermittler prüfen weiter die Umstände des Falls, darunter auch die Hinweise aus dem 9-1-1-Disponentenfunk, der den Einsatz als möglichen Überdosis-Notfall klassifizierte. Das San Francisco Fire Department bestätigte den zeitlichen Ablauf des Einsatzes und die Feststellung des Todes am Ort. Eine offizielle Todesursache liegt bislang nicht vor. Bekannt ist, dass ein Zeuge zusätzliche Informationen bei der Polizei hinterlegt hat, die in die laufende Prüfung einfließen sollen.

Am Tag nach Victorias Tod veröffentlichte das Portal TMZ einen erschütternden Notruf-Mitschnitt, der neue Details ans Licht brachte. Die Einsatzkräfte meldeten damals einen "Code drei für Überdosis mit Farbveränderung". Diese Formulierung deutete auf einen akuten Sauerstoffmangel bei der Tochter des Schauspielers hin – möglicherweise verursacht durch starken Drogenkonsum. Welche Substanz letztlich zum Tod führte, blieb zunächst offen. Die Ermittlungen liefen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung weiter. Victoria wurde in den frühen Morgenstunden des 1. Januar aufgefunden. Ein Hotelgast wählte demnach um 2:52 Uhr den Notruf, nachdem er die junge Frau im Fairmont San Francisco entdeckt hatte. Nur wenig später wurde sie noch am Fundort für tot erklärt.

Tommy Lee Jones und seine Tochter Victoria Jones im Jahr 2017
Getty Images
Tommy Lee Jones und seine Tochter Victoria Jones im Jahr 2017
Tommy Lee Jones, Schauspieler
Getty Images
Tommy Lee Jones, Schauspieler
Victoria Jones und Vater Tommy Lee Jones bei der Premiere von "Just Getting Started" in Los Angeles, 2017
Imago
Victoria Jones und Vater Tommy Lee Jones bei der Premiere von "Just Getting Started" in Los Angeles, 2017
