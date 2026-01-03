Familienfehde: So denkt Prinzessin Kate über Prinz Harry

Eine enge Freundin von Prinzessin Kate (43) hat jetzt gegenüber Times enthüllt, wie es wirklich um das Verhältnis zwischen der Prinzessin von Wales und ihrem Schwager Prinz Harry (41) steht. Demnach bleibt die Beziehung zwischen den beiden Royals weiterhin angespannt. Während Harry kürzlich Schritte unternommen haben soll, um die Beziehung zu seinem Vater König Charles (77) zu verbessern, gibt es bei Kate und ihrem Ehemann Prinz William keine Anzeichen auf eine Versöhnung. Stattdessen soll sich Kate voll und ganz auf ihre Familie konzentrieren und ihre Kinder zielgerichtet auf ihre zukünftigen Rollen in der Monarchie vorbereiten. "Nach den wiederholten Angriffen von Harry auf seinen Bruder und seine Schwägerin ist es kaum überraschend, dass William und Kate lieber auf die Erziehung ihrer eigenen Familie setzen", meint die Insiderin.

Weiter verrät die Bekannte von Kate: "William und seine Leute sahen Harrys Ankündigung einer Kanada-Reise zum 'Remembrancetide' zu Beginn von Williams offiziellem Brasilien-Besuch mit müder Vorhersehbarkeit entgegen. Aber falls Kate aus ihrer Krebserkrankung und den Lehren von Robert Waldinger etwas mitgenommen hat, dann, dass das Leben zu kurz ist, um sich von Harry aufhalten zu lassen." Ein weiteres klares Zeichen der distanzierten Haltung von Kate und Prinz William (43) gegenüber Harry war die ausgebliebene öffentliche Gratulation anlässlich seines 41. Geburtstags im September.

Früher, als Harry noch fest zur königlichen Familie gehörte, galt jedoch ein ganz anderes Bild. Damals verbrachte der Rotschopf laut dem ehemaligen königlichen Butler Grant Harrold viel Zeit mit Kate – oft gingen die beiden gemeinsam einkaufen oder in den Pub, während William nicht dabei war. "Er war früher häufig mit Kate zusammen. William war unterwegs, und Kate und Harry unternahmen gemeinsam etwas", erinnerte sich der Ex-Butler in seinem Buch "The Royal Butler: My Remarkable Life of Royal Service". Besonders während Harrys Beziehung zu Chelsy Davy wurde das Verhältnis zwischen ihm und der Ehefrau seines Bruders immer enger.

Getty Images Prinz Harry und Prinzessin Kate

Getty Images Prinzessin Kate beim "Together At Christmas" Carol Service in der Westminster Abbey in London, Dezember 2025

Getty Images Herzogin Kate und Prinz Harry im April 2019