Familienchaos und Karrieredruck: Kim Kardashian ist am Limit

Kim Kardashian (45) zieht nach einem turbulenten Jahr die Notbremse: Die Reality-TV-Bekanntheit plant, in Sachen Liebe erst einmal auf Pause zu drücken, während sie ihre Karriere, das Jurastudium und den Alltag mit ihren vier Kindern North (12), Saint (10), Chicago (7) und Psalm (6) jongliert. Wie ein Insider laut OK! Magazine berichtet, fühlt sich Kim "abgeschlagen" und "ausgelaugt" und weiß nicht, ob sie in absehbarer Zeit Raum für eine neue, ernsthafte Beziehung findet. "Kim kann das neue Jahr kaum erwarten, denn dieses war eines ihrer schlimmsten, wenn nicht sogar das schlimmste", weiß die Quelle.

Ein weiteres Thema, das Kims Geduldsfaden reizt, ist das Verhältnis zu ihrem Ex-Mann. Der Spagat zwischen ihren Verpflichtungen und der Co-Elternschaft mit Kanye West (48) blieb auch 2025 eine Dauerprüfung. Zu Weihnachten legten die Ex-Partner allerdings den Kindern zuliebe den Streit beiseite und kamen für ein Familientreffen zusammen. "Sie waren überraschend freundschaftlich und konzentrierten sich ganz auf die gemeinsame Erziehung. Es ging nicht um sie. Es ging nur um die Kinder", berichtet der Insider. Dennoch hat Kim privat nach diesem Jahr genug – und setzt vorerst auf sich selbst.

Insbesondere ihr Jurastudium hat 2025 für jede Menge Stress und Druck in Kims Leben gesorgt. Nachdem sie in der Vergangenheit schon mehrfach durch wichtige Prüfungen gerasselt war, stand nämlich die Bar Examination an, die vergleichbar mit dem zweiten Staatsexamen in Deutschland ist. Inmitten der Prüfungsvorbereitung wurde in Kims Gehirn zudem ein Aneurysma gefunden. Auf den Rat der Ärzte hin muss die 45-Jährige im neuen Jahr also zwangsläufig ihre Belastung reduzieren, um das Risiko einer Ruptur zu minimieren.

IMAGO / Cover-Images Kim Kardashian, Reality-TV-Star

Instagram / Kim Kardashian Kim Kardashian mit ihren Kindern, Weihnachten 2025

Getty Images Kim Kardashian und Kanye West im Februar 2020 in Beverly Hills