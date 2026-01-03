Lizzo präsentiert stolz ihren Abnehmerfolg in XXS-Bikini

Lizzo (37) sorgt mit einem knappen weißen Bikini für Aufsehen und zeigt ihren Followern ein neues Body-Update: Die Sängerin präsentiert auf Instagram ihren deutlichen Abnehmerfolg und macht dabei klar, dass sie rund 27 Kilogramm verloren hat. Veröffentlicht wurden die Aufnahmen in den sozialen Medien, wo sie sich in dem Mini-Zweiteiler selbstbewusst in Szene setzt. Auslöser des Posts: unangemessene Witze, die zuletzt über ihr Gewicht kursierten. Lizzo reagiert prompt, zieht klare Grenzen und macht unmissverständlich deutlich, was sie nicht mehr toleriert. Die Bilder gehen seitdem viral und lösen eine riesige Resonanz bei Fans und Promis aus.

In den Clips und Fotos, die binnen Stunden tausendfach geteilt wurden, zeigt die Musikerin verschiedene Posen am Spiegel und in der Sonne, dazu kurze Statements, in denen sie ihre Linie verteidigt und Hasskommentatoren den Riegel vorschiebt. "Genug ist genug", lautet der Tenor ihrer Ansage, die sie mit ihrem neuen Look unterstreicht. In Kommentaren feiern Unterstützer die Künstlerin für ihre Offenheit und dafür, dass sie ihre Grenzen klar markiert. Zugleich betonen viele, dass es nicht um Zahlen auf der Waage gehe, sondern um Selbstbestimmung. Mehrere US-Medien griffen die Fotos und die Reaktionen auf, wodurch Lizzos Botschaft innerhalb kürzester Zeit eine noch größere Bühne bekam.

Abseits des aktuellen Wirbels ist Lizzo für ihre energetischen Live-Auftritte und eingängigen Hits bekannt, aber auch für ihre offene Art, Körperbilder zu diskutieren. Die Sängerin hat in der Vergangenheit immer wieder zu Themen wie Selbstliebe, mentaler Gesundheit und Respekt im Netz Stellung bezogen. Auf ihren Kanälen gibt sie Einblicke in ihren Alltag mit Proben, Studiozeit und Workouts, oft mit humorvollen Clips und direkten Worten an ihre Community. Freunde und Wegbegleiter beschreiben sie als loyal und zielstrebig, jemand, der Kritik nicht ignoriert, sondern in klare Botschaften verwandelt. Dass sie ihre Grenzen öffentlich formuliert, passt zu einer Künstlerin, die den Dialog mit ihrem Publikum sucht – zu ihren Bedingungen.

Instagram / lizzobeeating Lizzo posiert im Januar 2026 stolz in einem knappen Bikini

Instagram / lizzobeeating Lizzo, US-amerikanische Musikerin

Getty Images Lizzo auf der Vanity Fair Oscar Party, März 2025