Denken Carmen und Robert Geiss schon an den Ruhestand?

Carmen Geiss (60) und Robert Geiss (61) sprechen pünktlich zum 15-jährigen TV-Jubiläum offen über ihre Zukunft – und machen klar, dass Ruhestand für sie vorerst nicht infrage kommt. Im Gespräch mit der Nachrichtenagentur teleschau verrät Robert, was Sache ist: "Ich sage immer 'Wer rastet, der rostet'. Zu Hause nur auf der Couch zu sitzen, wäre uns auch viel zu langweilig", betont er und fügt hinzu: "Sicher tritt man vielleicht irgendwann etwas kürzer, aber das dauert noch." Auch Carmen bleibt bei der Linie und denkt trotz vieler Projekte nicht ans Aufhören. Die Familie lebt in Saint-Tropez und reist viel, die Töchter Davina (22) und Shania (21) sind mit eigenen Formaten und Social Media beschäftigt.

Ohne Fleiß, kein Preis – das haben die beiden Töchter sich von ihren Eltern abgeschaut. "Unsere Eltern haben uns von Anfang an beigebracht, dass von nichts auch nichts kommt", verrät Davina. Die 22- und die 21-Jährige stehen noch ganz am Anfang ihrer Karriere – wenn sie in dieser Hinsicht nach Carmen und Robert kommen, warten noch viele Jahrzehnte im Rampenlicht auf sie. "Wir haben noch lange nicht genug! Bei uns passiert immer irgendwas. Die Zuschauer dürfen sich sicherlich noch auf das ein oder andere Jubiläum freuen", verspricht der 61-jährige Unternehmer seinen Fans.

Hinter dem anhaltenden Arbeitseifer steht auch das Familiengefühl der Geissens. Carmen erinnert sich im Gespräch gerne an die Jahre, in denen Davina und Shania noch klein waren und alle gemeinsam mit der Yacht Indigo Star um die Welt reisten. Viele der großen und kleinen Abenteuer fanden vor laufender Kamera statt und prägten ihren Alltag ebenso wie ihre Beziehung zueinander. Bei großen Feiern, wie zuletzt der opulenten Jubiläumsparty in Dubai, steht die Familie ebenfalls im Mittelpunkt: Die TV-Millionäre holen ihre Liebsten mit ins Boot, wenn sie besondere Momente zelebrieren. Immer wieder betonen Carmen und Robert, dass gerade dieses enge Miteinander sie durch stressige Phasen, Rückschläge und auch Schreckmomente getragen habe – und dass ihr Leben mit Sonne, Reisen und Familienzeit genau so weitergehen soll.

Imago Carmen und Robert Geiss bei der McDonald’s Benefiz Gala zugunsten der McDonald’s Kinderhilfe Stiftung in München

Imago Davina Geiss und Shania Geiss bei der Lascana Summer Club Fashion Show im Maaya, Berlin, 02. Juli 2025

RTLZWEI Die Geissens, TV-Persönlichkeiten