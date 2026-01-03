Jennifer Saro lebte während Schwangerschaft bei SelfieSandra

Mitten im Chaos ihrer ungeplanten Schwangerschaft fand Jennifer Saro (29) ausgerechnet bei Freundin und Social-Media-Star Sandra Safiulov, besser bekannt als SelfieSandra (26), ein Zuhause. In der Talkshow "deep und deutlich" erzählt Jennifer: "Ich hatte einen Monat keine Wohnung und deswegen bin ich dann zu Sandra gezogen. Wir haben zusammen in einem Bett geschlafen. Sie hat nämlich in einer WG gewohnt und hat ihr Zimmer mit mir geteilt, weil ich obdachlos war."

Im Gespräch schildert die ehemalige Bachelorette sehr offen den Moment, in dem sie ihrer Freundin die Nachricht beichtete. Am Telefon habe sie zitternd erzählt, dass sie schwanger sei, erinnert sich Jennifer. "Sie hat nur 'Scheiße' gesagt – was willst du da auch sagen? Das ist gar nicht gut. Und dann habe ich gesagt: 'Ich brauche mehr Schwangerschaftstests.' Sandra und ich haben alle Schwangerschaftstests gekauft. Die waren alle positiv", plaudert Jennifer in der Sendung aus. In Sandras kleinem WG-Zimmer versuchte Jennifer anschließend, sich an den Gedanken zu gewöhnen, dass ihr Leben sich gerade unwiderruflich verändert hatte.

Der Vater des Kindes ist der YouTuber Nicolas Lazaridis, besser bekannt als Inscope21 (31), mit dem Jennifer lediglich eine kurze Bekanntschaft verband. "Ich habe die Pille danach noch bei der Apotheke eingenommen, aber – das wissen viele nicht – sie wirkt nur, wenn der Eisprung noch nicht war. Und meiner war halt schon", erinnert sich die 29-Jährige in der Talkshow. Nach dieser Nacht jedoch entschied Jennifer sich bewusst dafür, das Baby allein großzuziehen.

Anzeige Anzeige

Collage: Instagram / jennifersaro, Instagram / selfiesandra Collage: Jennifer Saro und SelfieSandra

Anzeige Anzeige

Instagram / jennifersaro Jennifer Saro, September 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / jennifersaro Inscope21 mit seinem Sohn Keksi, Juli 2025