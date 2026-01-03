Das bewundert Dieter Bohlen an seiner frisch Angetrauten

Ganz still, barfuß im Sand und weit weg von Blitzlicht und rotem Teppich: Dieter Bohlen (71) hat an Silvester auf den Malediven seine langjährige Partnerin Carina Walz geheiratet. Mit dabei war die engste Familie, die den emotionalen Moment auf der Inselkulisse miterlebte. Dieter schwärmte bereits früher über seine Partnerin: "Sie ist wunderschön, innen wie außen", verriet er der Bild und betonte, welche Eigenschaften er besonders an ihr schätzt: "Sie war immer ehrlich, das hat mich beeindruckt. Und sie wollte nicht über mich berühmt werden. Im Gegenteil: Carina sagt immer, ich sollte sie bloß raushalten aus dem Showbusiness."

Die knapp 30 Jahre jüngere Carina lernte der Musikmogul im Jahr 2006 in einem Club auf Mallorca kennen. Schnell erkannte er, dass sie ein "warmherziger, lieber Mensch" ist. Auch finanzielle Unabhängigkeit sei ihr immer wichtig gewesen. "Unsere Urlaube bezahlt Dieter. Ansonsten bin ich finanziell komplett eigenständig. Ich habe Dieter noch nie um Geld für eine Hose oder einen Friseurbesuch gebeten. Ich bezahle alles selber. Das ist wichtig für mein Selbstwertgefühl. Wegen des Geldes bin ich also definitiv nicht mit Dieter zusammen", betonte sie selbst im Jahr 2024 gegenüber der Zeitung.

Dieter verriet dazu, dass seine Frau selbst Millionärin ist, mit eigenen Immobilien und Werbejobs. Zuhause fungiert die ausgebildete Yoga-Lehrerin als "Finanzministerin" der Familie, führt unzählige Excel-Tabellen und behält alle Rechnungen im Blick. Neben den privaten Zahlen kümmert sie sich auch um den Musikverlag ihres Partners. Wenn der sonst so harte DSDS-Juror von seiner Partnerin spricht, lässt er keinen Zweifel daran, wie viel sie ihm bedeutet: Schon bevor er ganz offiziell "Ja" zu ihr sagte, ließ er öffentlich keine Zweifel daran, dass er in Carina die Frau seines Lebens gefunden hat.

Instagram / dieterbohlen Dieter Bohlen und Carina Walz bei ihrer Hochzeit, 31. Dezember 2025

Instagram / dieterbohlen Carina Walz und Dieter Bohlen

Instagram / dieterbohlen Carina Walz und Dieter Bohlen, Oktober 2025