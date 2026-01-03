Tom Cruise bemüht sich 2026 um Versöhnung mit Tochter Suri

Tom Cruise (63) will im neuen Jahr eine Mission starten, die nichts mit Stunts oder Verfolgungsjagden zu tun hat, sondern mit Herz: Der Hollywood-Star plant laut dem Magazin OK!, den Kontakt zu seiner Tochter Suri Cruise (19) wieder aufzunehmen. Nach mehr als zehn Jahren ohne öffentlich bekannten Austausch wolle der Schauspieler nun den Schritt wagen und sich vorsichtig annähern. Der 63-Jährige habe sich in den vergangenen Monaten intensiv mit seinem Privatleben beschäftigt. Suri lebt seit der Trennung ihrer Eltern 2012 bei Katie Holmes (47) in New York. Jetzt, so heißt es, fühlt Tom, dass der Zeitpunkt gekommen ist, die Distanz zu überwinden und den ersten Anruf zu machen – behutsam, privat und ohne Druck.

Freunde berichten dem Magazin, dass die jahrelange Funkstille Tom schwerer wiege als jede gescheiterte Beziehung. "Tom ist an einem Punkt, an dem innerer Frieden wichtiger ist als sein Ego", zitiert OK! einen Insider. Er habe Bilanz gezogen, Brücken repariert und sogar das Verhältnis zu Nicole Kidman (58) verbessert. Besonders sensibel reagiere er auf Suris jüngste Entscheidung, nach ihrem 18. Geburtstag den Namen Suri Noelle zu führen – ein Zeichen, das er als Mahnung versteht, mit größter Vorsicht vorzugehen. Er wolle Suri zu ihren Bedingungen ansprechen, zuhören, verstehen. "Wenn sie nicht bereit ist, respektiert er das", heißt es weiter. Passiv bleiben wolle er aber nicht mehr: Er brauche die Gewissheit, es versucht zu haben.

Hinter der nüchternen Zeitlinie steckt Familiengeschichte. Tom und Katie Holmes trennten sich 2012, als Suri sechs Jahre alt war; seitdem lebte die Tochter mit ihrer Mutter in New York, während Tom die Ausbildungskosten übernahm. Der Schauspieler erinnert sich laut Insidern oft an die frühe Zeit mit Suri, an Spaziergänge mit dem neugierigen Kind auf dem Arm. Zugleich schwärmt er im privaten Kreis von seinen älteren Kindern Bella und Connor, mit denen er ein enges Verhältnis pflegt. Menschen in seinem Umfeld sagen, genau diese Gedanken – die verpassten Jahre, die guten Erinnerungen, die Nähe zu Bella und Connor – ließen ihn jetzt handeln. Wie Suri reagieren wird, weiß nur sie. Tom will den ersten Schritt machen.

Bryan Bedder/Getty Images for Paramount Pictures, ActionPress / Robert O'Neil / Backgrid Collage: Tom Cruise und Suri Cruise

Getty Images Tom Cruise, Juli 2023

Tom Cruise mit Töchterchen Suri in 2012