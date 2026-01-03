Das wünscht sich Valentina Pahde in der Liebe

Valentina Pahde (31) hat am Neujahrstag auf dem ZDF-Traumschiff mit Florian Silbereisen (44) für Herzklopfen gesorgt – und lässt nun in einem Gespräch mit RTL tief blicken, was im echten Leben für sie zählt. Millionen sahen die Folge, die in Afrika spielte, und die heiß diskutierte Kuss-Szene mit dem Kapitän. Die Schauspielerin, die nach eigener Aussage seit etwa einem Jahr solo ist, schwärmt von dem harmonischen Dreh mit Florian und verrät zugleich, welche Eigenschaften ein Mann mitbringen muss, damit es abseits des Sets nicht bei einem einmaligen Moment bleibt. Sie macht deutlich: Ein Filmkuss ist das eine – echte Nähe ist etwas anderes.

Im Interview sagt Valentina unmissverständlich, dass sie von einem Partner mehr erwarte als romantische Routine: "Von einem Mann im echten Leben erwarte ich aber mehr als einen Kuss nach Drehbuch. Es muss sich anfühlen wie beim ersten Mal!", erklärt sie. Die TV-Ärztin führt aus, was ihr wichtig ist: "Routine killt jede Leidenschaft. Ich bin ein Riesenfan von spontanen Date Nights und kleinen Aufmerksamkeiten, um den Partner zu überraschen. Da kann der Mann gerne kreativ sein. Hauptsache, man merkt, der andere hat sich Gedanken gemacht." Für Single-Männer heißt das: Ideenreichtum und Aufmerksamkeit punkten. Ihren Drehpartner lobt Valentina dennoch ausdrücklich, betont seine Professionalität am Set und macht Hoffnung, dass die Liebesgeschichte auf dem TV-Dampfer eine Fortsetzung finden könnte.

Abseits des aktuellen Hypes um die Kuss-Szene kennt man Valentina als vielseitige Entertainerin, die zwischen Serien-Set, TV-Produktionen und Musikprojekten zu Hause ist. In der Vergangenheit zeigte die Schauspielerin, wie sehr sie sich in gemeinsame Projekte reinfuchst, wenn die Chemie stimmt und die Zusammenarbeit verlässlich ist. Wer ihr privat nahekommen will, dürfte mit kleinen, durchdachten Gesten und dem Mut zu Überraschungen mehr erreichen als mit großen Worten. Dass sie dabei Humor und Lockerheit schätzt, deutet sich immer dann an, wenn sie von spontanen Momenten erzählt – von Abenden, die ohne Plan beginnen und genau deshalb unvergesslich werden.

Getty Images Valentina Pahde, GZSZ-Star

Instagram / valentinapahde Valentina Pahde, Schauspielerin

Instagram / valentinapahde Valentina Pahde im September 2023