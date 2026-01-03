Mit viel Glitzer: Sabrina Carpenter rockt "Die Muppet Show"

Sabrina Carpenter (26) sorgt für Glitzeralarm bei Die Muppet Show! Im Teaser-Trailer auf YouTube zum großen Jubiläumsspecial der kultigen Sendung, das am 4. Februar auf ABC und Disney+ ausgestrahlt wird, begeistert die Sängerin in einem rosa Paillettenkleid. Seite an Seite mit Stargast Miss Piggy betritt sie die Bühne, und die perfekt abgestimmten Outfits der beiden zaubern eine grandiose Harmonie ins Rampenlicht. Die Episode, in der auch Stars wie Seth Rogen (43) zu sehen sind, ist ein lang ersehntes Revival zum 50-jährigen Bestehen der Show.

Das von Fans heiß erwartete Special verspricht eine Mischung aus Musik, Comedy und Chaos – ganz im Stil der legendären Serie. Fans konnten im Trailer Kermit den Frosch hören, wie er die Rückkehr der Muppet Show lautstark ankündigte. Sabrina, sichtbar begeistert, bezeichnete Miss Piggy im Clip als "Ikone". Für die Sängerin dürfte dies ein krönender Abschluss nach einer ereignisreichen Zeit sein: Ihre "Short n' Sweet"-Welttournee endete erst vor wenigen Wochen, und sie überraschte ihre Fans an Weihnachten noch mit einer Bonustrack-Version ihres gefeierten Albums "Man's Best Friend".

Doch steht für die Sängerin neben "Die Muppet Show" vielleicht bald auch das nächste große Musical-Abenteuer an? Bereits vor einem Monat machten Gerüchte die Runde, dass Sabrina bei Mamma Mia 3 zum Cast stoßen könnte. Amanda Seyfried (40) zeigte sich bei den Governors Awards überzeugt: "Vielleicht bin ich einfach naiv, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass Mamma Mia 3 beschlossene Sache ist." Für sie wäre Sabrina als frischer Familienzuwachs perfekt – etwa als noch unbekannte Cousine der Hauptfigur. Dass Amanda die Pop-Queen als neuen Star in dem Hit-Film sehen will, ließ die Fangemeinde sofort aufhorchen.

Getty Images Sabrina Carpenter bei den Brit Awards 2025 in London

Getty Images Kermit und Miss Piggy

Getty Images Sabrina Carpenter, Februar 2025