Starke Blutungen: Schwangere Palina musste ins Krankenhaus

Vor einigen Tagen meldeten sich Julian Claßen (32) und seine schwangere Freundin Palina mit beunruhigenden Neuigkeiten bei ihren Fans. Sie berichteten von gesundheitlichen Schwierigkeiten Palinas und dass sie bezüglich der Schwangerschaft aktuell nichts sagen können. Nun meldet sich Palina erneut in ihrer Instagram-Story zurück und erzählt, was genau passiert ist. "Ich habe vor ein paar Tagen starke Blutungen bekommen. Sehr starke Krämpfe, sodass wir ins Krankenhaus fahren mussten. Ich bin wirklich nicht mehr klargekommen. Es waren furchtbare Schmerzen", berichtet sie von ihrer schrecklichen Erfahrung.

Es seien die "schlimmsten Schmerzen im Unterleib" gewesen, die die Influencerin jemals gehabt habe. Seitdem stehe sie unter ständiger gynäkologischer Betreuung: "Ich muss Blutabnahmen machen. Der HCG-Wert wird die ganze Zeit getrackt. Und nächste Woche wissen wir mehr. Aufgrund der ganzen Feiertage war es jetzt ein bisschen schwierig – aber nächste Woche wissen wir Bescheid." Das Paar hat also immer noch keine Gewissheit, wie es um ihr ungeborenes Baby steht. Palina will sich aber nicht unterkriegen lassen. "Wir haben ja gesagt, wir nehmen euch komplett mit. Auch für Frauen, die so etwas durchmachen. Und egal, ob das gut verläuft oder schlecht verläuft, damit wir einfach manchen Frauen vielleicht Mut machen können. Und die wissen, dass sie nicht alleine sind", betont sie.

Für ihre Offenheit bekommt Palina aber nicht nur Zuspruch. "Leider entgehen mir auch nicht Nachrichten wie: 'So schlecht scheint es dir gar nicht zu gehen' und 'Du trauerst ganz schön wenig'. Ich weiß nicht, was euch einfällt", berichtete sie von negativen Kommentaren zu ihrem Umgang mit der aktuellen Situation. Sie betonte: "Das ist ganz, ganz böse. Macht das einfach nicht." Sie und Julian würden aktuell ihr Bestes geben, die Hoffnung nicht zu verlieren – man könne eben auch nicht dauerhaft traurig sein.

Instagram / palinamin Palinamin, Influencerin

Instagram / julienco_ Julian Claßen postet ein Bild von Palina im Dezember 2025

Instagram / julienco_ Social-Media-Star Julian Claßen und Freundin Palina, Dezember 2025

