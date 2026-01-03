Vor Dschungel: Samira Yavuz bricht Kontakt zu Ex Serkan ab

Kurz vor dem Start des Dschungelcamps in Australien zieht Samira Yavuz (32) einen klaren Schlussstrich: Die Reality-TV-Bekanntheit hat den Kontakt zu Noch-Ehemann Serkan Yavuz (32) vorerst abgebrochen. Im Gespräch mit der Bild erklärte Samira, dass sich die Situation zwischen den beiden zuletzt zugespitzt habe und sie Abstand brauche. "Mit Serkan ist es aktuell schwierig", sagte sie. "Ich brauchte jetzt erst mal zwei Monate Kontaktabbruch." Die Entscheidung fällt just in dem Monat, in dem Samira im Camp auf Evanthia Benetatou (33) treffen wird – jene Reality-Kollegin, mit der Serkan eine Nacht verbracht haben soll. Das Wiedersehen der beiden Frauen ist ab dem 23. Januar im australischen Busch geplant, inzwischen herrscht zwischen Samira und Serkan Eiszeit.

Ganz ohne Abstimmung über die Kinder läuft es jedoch nicht – nur eben ohne direkten Kontakt. Samira betonte gegenüber der Bild, dass Serkan weiterhin seine Rolle als Vater wahrnehmen soll. "Er ist Papa dieser Kinder", sagte sie und erklärte, man habe feste Tage vereinbart. Die Übergaben übernehmen Dritte, damit die Kommunikation der Ex-Partner ruht: "Er darf auf jeden Fall Papa sein und bleiben – auch wenn ich keinen Kontakt zu ihm pflege." Während Samira Distanz hält, gibt sich Eva vor ihrem Einzug versöhnlicher. Sie kündigte im selben Medium an, im Camp kein Drama zu suchen: "Ich möchte definitiv kein Drama", sagte sie und versprach, "respektvoll" zu bleiben. Zugleich räumte sie ein, aus vergangenen Fehlern lernen zu wollen und schwierigen Begegnungen mit Offenheit zu begegnen.

Bereits vor dem Abflug nach Australien hatte Samira in der RTL-Morgensendung "Punkt 8" deutlich gemacht, wie schwer ihr die Konstellation im Camp fiel. "Das ist auf jeden Fall mein persönliches Lowlight", erklärte die Reality-TV-Bekanntheit und ließ keinen Zweifel daran, dass sie dem Wiedersehen am Lagerfeuer alles andere als freudig entgegensah. Offen sprach die zweifache Mutter in der Sendung darüber, dass ihr Auszug bereits lief, als sie von der Nacht zwischen Serkan und Eva erfuhr: "Das war meine erste Nacht in meiner neuen Wohnung, da habe ich davon erfahren." Trotzdem betonte sie, dass Eva nicht der Grund für die Trennung gewesen sei.

Instagram / samirayasminleila Serkan und Samira Yavuz im Urlaub, September 2025

IMAGO / Future Image Samira Yavuz, TV-Bekanntheit

IMAGO / BREUEL-BILD Eva Benetatou, Reality-TV-Star