"Fargo" kehrt zurück: Alle fünf Staffeln bald auf Netflix

Große Freude für Serienfans: Ab dem 18. Dezember 2025 werden alle fünf Staffeln der gefeierten Anthologieserie "Fargo" wieder auf Netflix verfügbar sein. Wie Moviepilot berichtet, sicherte sich die Serie von 2014 bis 2017 mit ihren ersten drei Staffeln einen festen Platz im Angebot des Streamingdienstes, verschwand später aber aus dem Programm. Während die vierte Staffel 2020 bei Magenta und Joyn zu sehen war, können Abonnenten nun erstmals das komplette Serienuniversum in voller Länge bei Netflix genießen.

"Fargo", geschaffen von Noah Hawley, basiert auf dem gleichnamigen Kultfilm der Coen-Brüder und überzeugt mit einem einzigartigen Konzept. Jede Staffel erzählt eine abgeschlossene Geschichte, bleibt jedoch dem gleichen verschneiten Universum treu, das von Minnesota und dem nördlichen mittleren Westen der USA geprägt ist. Charismatische, oft eigenwillige Charaktere, trockener Humor, unerwartete Gewaltausbrüche und surreale Elemente wie ein Ufo, das während einer Schießerei auftaucht, machen den unverwechselbaren Reiz der Serie aus.

Für viele Zuschauer ist "Fargo" untrennbar mit Winterabenden, Heißgetränk und Bingewatching verbunden. Eine großartige Gelegenheit, die Wartezeit zu überbrücken, bis Netflix im Januar die wirklich großen Geschütze auffährt und einige Streaming-Highlights für seine Abonnenten bereithält. Noah Hawley selbst gilt als Tüftler, der in Interviews gerne über Rhythmus und musikalische Strukturen beim Schreiben spricht und Figuren erst dann freigibt, wenn ihre Macken präzise klingen. Schauspieler, die bei "Fargo" mitwirkten, erzählen häufig von familiären Sets, an denen das Lachen über den trockenen Witz der Dialoge die düsteren Momente am Drehort ausbalanciert. Genau diese Mischung aus Frost, Fatalismus und einem Hauch Gemeinschaftsgefühl hat der Serie eine treue Fangemeinde beschert – die ab dem 18. Dezember Staffel 1 bis 5 im Abo streamen kann.

Netflix-Logo auf einem Smartphone vor einem Streaming-Katalog

Noah Hawley, Filmproduzent

Noah Hawley, Warren Littlefield, Billy Bob Thornton, Martin Freeman, Allison Tolman und Colin Hanks bei der FX-TCA-Presseveranstaltung 2014

