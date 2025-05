Joanna Lumley denkt mit fast 80 Jahren nicht an Ruhestand

Schauspielerin und ehemaliges Model Joanna Lumley (79) hat auf dem SANDS International Film Festival of St Andrews in Schottland überraschend offenbart, dass sie an einen Ruhestand noch lange nicht denkt. Trotz einer jahrzehntelangen Karriere, in der sie als Ikone in Film und Fernsehen gefeiert wurde, erklärte sie vor Ort: "Ich werde noch hier sein, wenn ich 90 bin – solange ich sprechen kann." Mit Blick auf ihren Werdegang erzählte Joanna, dass ihr als junges Mädchen im Internat eigentlich nur Berufe wie Maskenbildnerin oder Script Supervisor im Filmgeschäft zugetraut wurden. Nun wird die Schauspielerin bald in der Netflix-Serie "Wednesday" in der Rolle der Großmutter Hester Frump zu sehen sein.

Joanna erzählte auch, dass Schauspielrollen für Frauen in den 1960ern als unbezahlbarer Traum galten. Doch sie ließ sich nicht beirren und ergatterte zunächst kleine Rollen, wie ein paar Zeilen in einem Bond-Film. Später erlangte sie Bekanntheit mit Auftritten in bekannten TV-Serien wie "Coronation Street" und ihrem Durchbruch als Purdey in "The New Avengers", in Deutschland auch bekannt als "Mit Schirm, Charme und Melone". Nun verriet sie, dass sie sich bei "Wednesday" vor allem auf die verschiedenen Perücken freut, die bei dieser Rolle zum Einsatz kommen. Die zweite Staffel soll noch dieses Jahr gedreht werden. Die Schauspielerin erzählte außerdem, dass sie zu Beginn ihrer Karriere lernte, auf sich allein gestellt zurechtzukommen: Models mussten ihr Styling oft komplett selbst machen.

Durch ihren außergewöhnlichen Karrierebeginn scheint Joanna bescheiden geblieben zu sein – ihre einzige Bitte auf Reisen ist eine fleisch- und fischfreie Ernährung, da sie schon seit Jahren Vegetarierin ist. "Wenn mir doch Fleisch serviert wird, sage ich einfach: 'Es ist gegen meine Religion'", verriet die Schauspielerin Daily Mail augenzwinkernd. Privat ist Joanna bekannt für ihren trockenen Humor und ihre große Liebe zur Familie, insbesondere zu ihrem Sohn, für den sie in ihren härtesten Zeiten immer weitergekämpft hat. Mit nur 21 Jahren zog sie ihn alleine groß. "Ich hatte kein Geld und wir lebten monatelang von Marmite-Sandwiches. Um uns warm zu halten, habe ich sogar Möbel verbrannt." Doch genau diese Zeit habe sie geprägt: "Das hat mich tougher gemacht, ich habe Durchhaltevermögen gelernt", so Joanna.

Anzeige Anzeige

Getty Images Joanna Lumley bei einem Fototermin von "Fool me Once" in London

Anzeige Anzeige

Getty Images Joanna Lumley bei der Chelsea Flower Show in London

Anzeige Anzeige

Anzeige

Wusstet ihr, dass es Frauen wie Joanna Lumley in den 60er Jahren so schwer hatten im Filmgeschäft? Ja, leider war das damals noch ganz anders! Ne, ich dachte die Filmbranche wär damals schon weiter gewesen! Ergebnis anzeigen