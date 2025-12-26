Stolz: Maurice Dziwak feiert erstes Weihnachten mit Baby

Maurice Dziwak (27) hat sein erstes Weihnachten als Papa gefeiert – und lässt seine Fans digital mit unter den Baum rutschen. Der Realitystar verbrachte die Feiertage mit Partnerin Leandra und dem gemeinsamen Baby, das kurz nach dem vergangenen Weihnachtsfest zur Welt kam. In seiner Instagram-Story zeigte Maurice mehrere Schnappschüsse, auf denen er sein Kind im Arm hält. Vor einem funkelnden, geschmückten Baum strahlt er breit, auf dem Kopf eine rote Weihnachtsmütze. Der Nachwuchs, im winterlichen rot gemusterten Strampelanzug, kuschelt sich an den stolzen Papa. Dazu schreibt Maurice: "Dieses Weihnachten ist ein ganz besonderes – unser erstes als Familie."

Der TV-Star präsentiert kein großes Set, sondern intime Momente: eine ruhige Szene, warme Lichter, nah bei seinen Liebsten. Dass der kleine Familienzuwachs erst kurz nach dem vergangenen Fest zur Welt kam, macht diesen Dezember für die drei zu einer echten Premiere. Auf Unterschriften und Hashtags verzichtet der Influencer, die Botschaft transportieren seine Mimik und das liebevolle Motiv. Die Mütze, der Strampler, der Baum – mehr Weihnachtsstimmung geht wohl kaum, und genau das scheint Maurice zeigen zu wollen: eine Feier ohne Schnickschnack, aber mit viel Herz.

Bereits vor einigen Wochen hatte der Realitystar alle mit einer weiteren Nachricht überrascht. In der TV-Show Die Abrechnung - der Promi-Showdown verkündete Maurice offen: "Wir sind wieder auf dem Weg." Damit war klar, dass das nächste Abenteuer mit Baby Nummer zwei für die kleine Familie schon in den Startlöchern steht. Während Sam Dylan (34) noch einmal nachhakte, bestätigte der stolze Vater: "Wir sind wieder auf dem Weg, ja." Kate Merlan (38) schloss sich direkt mit lieben Glückwünschen an, während Matthias Mangiapane (42) spöttisch einwarf: "Kriegt der noch einen Braten. Die leben dann von Reality."

Instagram / maurice_dziwak Maurice Dziwak mit seinem Baby an Weihnachten 2025

Instagram / maurice_dziwak Maurice Dziwak und seine Freundin Leandra

Instagram / maurice_dziwak Leandra, Maurice Dziwak und ihr gemeinsamer Sohn