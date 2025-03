So süß feiern Lisa Mantler und ihr Mann zweiten Hochzeitstag

Lisa Mantler (22) und ihr Mann Jonas sind ein Herz und eine Seele. Am heutigen Dienstag feierten die Influencerin und ihr Liebster bereits ihren zweiten Hochzeitstag. Auf Instagram gibt Lisa einige Einblicke in ihren besonderen Tag. So genießen die Turteltauben einen entspannten Tag in einem Hotel. Dieses überraschte die beiden mit süßen Herzchenballons über dem Bett, worüber sie sich sichtlich freuten. "Alles Gute zum Jahrestag! Unglaublich, dass es schon zwei Jahre her ist! Es fühlt sich an, als wäre unsere Hochzeit gestern gewesen! Viele weitere Jahre werden folgen... ich kann es kaum erwarten", schwärmt Lisa in ihrem Beitrag.

Den Tag verbringen Lisa und Jonas ganz ohne Ablenkung – auch das Handy legen sie zur Seite. "Machen unsere Handys jetzt aus. Wir genießen diesen besonderen Tag", erklärt die Bloggerin in ihrer Story. Heute ließen die Eheleute auch sicherlich ihre gemeinsamen vergangenen Jahre Revue passieren. Nach ihrer Hochzeit 2023 folgte nämlich die Krönung ihrer Liebe: Die beiden begrüßten ihr erstes gemeinsames Kind – einen Sohn – auf der Welt.

Die süßen Neuigkeiten machte Lisa im vergangenen November bekannt. Dazu teilte sie ein Foto, auf dem die kleinen Füße ihres Babys sowie ihre zu sehen waren – diese waren in Mommy-, Daddy- und Mini-Söckchen gehüllt. "Ich habe auf natürliche Weise gebärt. Jonas war der beste Motivator. [...] Das war echt ein schönes Erlebnis", verriet die 22-Jährige kurz nach der Ankunft ihres Nachwuchses. Den Namen ihres Sohnes gaben die stolzen Eltern bislang noch nicht preis.

Instagram / lisa Lisa Mantler und ihr Mann Jonas im März 2025

Instagram / lisa Lisa Mantler, ihr Ehemann Jonas und ihr gemeinsames Baby im November 2024

