"Stärkste Person": Kevin Smith trauert um seine Mutter Grace

Kevin Smith (55) trauert um seine Mutter Grace. Der Regisseur bestätigte ihren Tod auf Instagram. Dort teilte er eine Bildergalerie aus dem Familienalbum und schrieb: "Die Rechnung für 55 Jahre bedingungslose Liebe wurde am 1. Dezember fällig." Bereits wenige Tage zuvor hatte Kevin laut dem Magazin People einen Notfallbesuch in Florida unternommen, nachdem sich der Gesundheitszustand seiner Mutter abrupt verschlechtert hatte. Trotz einer kurzen Erholung nach Thanksgiving musste sich die Familie schließlich von Grace verabschieden.

Die Trauer um seine Mutter drückte Kevin in emotionalen Worten aus. Er beschrieb Grace als "die stärkste Person, die ich je gekannt habe" und "mein absoluter Lieblingsmensch auf der Welt". Er erinnerte daran, wie sehr seine Mutter stets für ihre Familie da war. "Sie war eine Löwin, die uns beschützt hat und keine Sekunde gezögert hat, ihre Bedürfnisse hinter die unserer Familie zu stellen", so der "Clerks"-Schöpfer. Grace hätte später in diesem Monat ihren 80. Geburtstag gefeiert. Kevin, der mit seinen Geschwistern Donald Jr. und Virginia aufwuchs, verlor bereits 2003 seinen Vater Don im Alter von 67 Jahren. Auch er selbst hatte bereits mit schweren gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. 2018 erlitt er einen Herzinfarkt.

Kevin, der zusammen mit Ehefrau Jennifer Schwalbach Tochter Harley Quinn Smith großzieht, bedankte sich in seinem Tribut an Grace für ihr lebenslanges Engagement. "Wenn ihr mich mögt oder etwas von mir, dann mögt ihr im Grunde sie, denn sie war das Vorbild", schrieb er über seine Mutter, die ihn stets wie einen Helden behandelte. Der Filmemacher kündigte auch an, für die Trauerzeit um Grace mehrere bevorstehende Auftritte abzusagen. Zum Abschluss richtete er liebevolle Worte an sie: "Danke fürs Erschaffen und für die Reise meines Lebens. Du wirst für immer meine Heldin sein."

Getty Images Kevin Smith, Regisseur

