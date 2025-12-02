"Furchtbarer Tag": Carmushka weint wegen Gürtelrose-Befund

Carmen Kroll, vielen als Carmushka bekannt, meldet sich unter Tränen auf Instagram und macht ihre Community mit einer erschütternden Nachricht vertraut. Die Influencerin berichtet von einem Befund, der sie seit heute in Angst versetzt: Gürtelrose – unbehandelt, mit der Sorge vor lang anhaltenden Nervenschmerzen. "Heute ist ein furchtbarer Tag...", schreibt Carmen in einem Video, in dem der Satz "Wenn du nicht weißt, ob der Schmerz jemals wieder gehen wird" eingeblendet ist.

In ihrer Botschaft beschreibt Carmen, wie sehr sie die Aussicht auf mögliche jahrelange Schmerzen belastet. "Ich weine den ganzen Tag, und es bringt nichts. Ich mache mir Vorwürfe, und es bringt nichts. Ich mache mir Gedanken, und es bringt doch alles nichts. Was mache ich jetzt?", schreibt die Unternehmerin und bittet ihre Community um positive Geschichten von Betroffenen. In den Kommentaren häufen sich sofort tröstende Worte und virtuelle Umarmungen. "Ich drück’ dich Maus", heißt es etwa. Andere raten: "Gönn deinem Körper, was er braucht, bitte! Ruhe für dein Nervensystem und einige Gänge runterschrauben. Pass auf dich auf", während weitere Stimmen Kraft senden: "Oh liebe Carmen, ich schicke dir ganz viel Kraft! Ich bin mir ganz sicher, dass alles gut werden wird. Wenn es eine schafft, dann du."

Privat erlebte Carmen jüngst bewegte Zeiten in der Familie. Erst vor wenigen Tagen machte sie öffentlich, dass ihre Schwester Claire ein Baby erwartet – eine Nachricht, die in ihrem Umfeld für viele Emotionen sorgte und die Verbundenheit innerhalb der Familie noch einmal zeigte. "Meine kleine Schwester, die für mich doch selbst noch ein Kind ist, wird Mama", schrieb sie auf Social Media und fügte hinzu: "Wenn ich ganz ehrlich bin: Ich mache mir noch immer große Sorgen, aber nicht, weil ich denke, dass sie das nicht schafft. Ich glaube ganz fest an ihre Stärke und bin immer für sie da, wenn sie ein bisschen Stärke von außen braucht."

Instagram / carmushka Carmen Kroll, Dezember 2025

Instagram / carmushka Carmushka, Influencerin

