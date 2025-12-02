Details aus Channing Tatum und Jennas Scheidung enthüllt

Neue Gerichtsunterlagen vom 26. November legen offen, wie die im September 2024 besiegelte Scheidungsvereinbarung zwischen Channing Tatum (45) und Jenna Dewan (44) im Detail aussieht. Die Schauspieler, die sich 2018 nach knapp neun Jahren Ehe getrennt hatten, regeln damit endgültig Finanzen und Vorsorge. Laut People standen die Einnahmen aus dem Magic Mike-Franchise im Mittelpunkt der Streitigkeiten. Während die Tänzerin die Gewinne als gemeinschaftlich entstanden sah, hielt Channing dagegen.

Jenna argumentierte, das Erfolgsprojekt sei mit gemeinsamen Mitteln entstanden und verlangte Beteiligung an den Gewinnen des Franchise – inklusive Sequels, Vegas-Liveshow und HBO-Realityformat. Channings Seite hielt dagegen, er habe keine Gelder zurückgehalten. Die nun veröffentlichten Papiere führen aus, dass beide jeweils 50 Prozent der während der Ehe im Screen-Actors-Guild-Producers-Pension-Plan erworbenen Rentenpunkte erhalten. Grundlage ist eine Berechnung, die die während der Ehe erarbeiteten Punkte ins Verhältnis zur Gesamtpunktzahl setzt.

Kennengelernt hatten sich Jenna und Channing 2006 am Set von "Step Up", 2009 folgte die Hochzeit, 2013 kam Tochter Everly zur Welt. In einem Interview mit Variety sagte Channing: "Wir sind jetzt gut, aber es war ein schmerzhafter Bruch, das auseinanderfallen zu sehen, besonders so jung. Wir haben versucht, es zusammenzuhalten... Es ist Vergangenheit." Jenna ist seit 2020 mit dem Schauspieler und Sänger Steve Kazee (50) verlobt. Mit ihm hat sie zwei Kinder, während Channing nach einer Verlobung mit Zoë Kravitz (37) inzwischen mit Model Inka Williams (26) liiert ist.

Getty Images Channing Tatum und Jenna Dewan, 2016

Getty Images Channing Tatum, Schauspieler

Getty Images Jenna Dewan im November 2023