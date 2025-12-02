Nikola Grey legt Karten auf den Tisch: Liebt er Kim noch?

Zwischen dem Reality-TV-Star Nikola Grey (29) und seiner Frau Kim Virginia Grey (30) scheint es gerade heftig zu kriseln. In einer Fragerunde auf Instagram äußerte sich Nikola erstmals zu den Gerüchten rund um die Eheprobleme des Paares, das durch gemeinsame TV-Auftritte bekannt wurde. Besonders deutlich wurde er, als ein Fan wissen wollte, ob er Kim noch liebe. Er antwortete: "Ich liebe sie natürlich noch... Sonst hätte ich sie nicht geheiratet. So was geht nicht weg von heute auf morgen – egal, was zwischen uns passiert ist oder was sie gemacht hat." Doch diese Liebeserklärung ließ er nicht ohne Vorbehalt stehen und fügte nachdenklich hinzu: "Ob das reicht, ist was anderes."

Die Worte des Models deuten auf eine ungewisse Zukunft hin. Was auch immer der Grund für die Funkstille zwischen den beiden sein mag, Nikola ließ durchblicken, dass die Situation kompliziert sei. Insiderinformationen oder detaillierte Auskünfte über die aktuellen Spannungen in der Beziehung teilte er allerdings nicht. Auch von Kim selbst gibt es bisher keine öffentliche Stellungnahme zu den Entwicklungen, und die gemeinsame Instagram-Präsenz des Ehepaares zeigt seit einiger Zeit keine neuen Beiträge mehr.

Noch vor Kurzem hatte Nikola eine bewusste Pause von den sozialen Medien eingelegt, um sich eine persönliche Auszeit zu nehmen. Seine Rückkehr wurde von vielen Fans begeistert aufgenommen, und sein offenherziger Umgang mit schwierigen Momenten in seinem Leben fand breite Unterstützung. Nikola und Kim, die seit mehreren Jahren immer mal wieder ein Paar sind, galten zuletzt als harmonisches Duo mit zahlreichen gemeinsamen Projekten. Die Fans hoffen nun, dass es den beiden gelingt, als Paar wieder zueinanderzufinden, doch ob ihre Liebe diese Krise übersteht, bleibt abzuwarten.

Instagram / nikola_glumac Nikola Glumac, September 2025

Instagram / Nikola Glumac Nikola Glumac, Realitystar

Instagram / kimvirginiaa Nikola Glumac und Kim Virginia mit ihren Hunden