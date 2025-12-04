Yeliz Koc' Oma hat Jimi Blue Ochsenknecht nicht verziehen

Yeliz Koc (32) und Jimi Blue Ochsenknecht (33) geben in ihrer neuen Reality-Doku "Yeliz & Jimi – We Are Family?!" Einblicke in ihr Familienleben und ihre gemeinsame Geschichte. In der ersten Folge wird deutlich, wie unterschiedlich die Meinungen der Familie zu Jimi sind. Beim Geburtstag von Yeliz’ Mutter wird er von ihrer Schwester Filiz und der Mutter herzlich empfangen. "Jimi kann echt froh sein, dass ich so eine Mutter habe", erklärt Yeliz in der Sendung. Sie beschreibt ihre Mutter als sehr nachsichtig: "Ja, okay. Du warst jetzt halt mal dreieinhalb Jahre nicht da. Dann steht er vor der Tür: 'Ach hey, schön, dass du jetzt hier bist.'"

Doch nicht jeder in Yeliz’ Familie zeigt sich so versöhnlich. Besonders die Oma der Reality-Darstellerin scheint Jimi den Abstand der letzten Jahre nur schwer nachsehen zu können. Der "Die wilden Kerle"-Star verrät in der Doku: "Ja, da merke ich, ist auf jeden Fall noch eine kleine Distanz da." Die Großmutter agiere höflich, bleibe aber distanziert. Ein freundliches "Hallo" sei oft das Maximum der Interaktion, erklärt er. Yeliz ergänzt schmunzelnd: "Ja, okay. Dann bist du bei ihr unten durch." Trotz dieser kühlen Haltung wirkt die Situation im Kreise der Familie insgesamt friedlich.

Schon zu Beginn der Doku wird zudem deutlich, wie schwierig der Weg zurück zur Normalität für das Ex-Paar war. Yeliz bekennt offen vor den Kameras: "Ich lasse meine Tochter nicht mit Jimi alleine." Sie macht klar, dass ihr Vertrauen in den Schauspieler noch nicht wiederhergestellt ist. Jimi zeigt sich einsichtig und gesteht: "Ich will ein Vater sein, den mein Mädchen verdient hat." Damit gibt er zu, in der Vergangenheit Fehler gemacht zu haben und nun um eine zweite Chance zu kämpfen.

Instagram / yelizkoc Yeliz Koc und Jimi Blue Ochsenknecht, 2025

© Sky/B 28/Stefanie Schumacher Yeliz Koc und Jimi Blue Ochsenknecht mit ihrer Tochter Snow in "Yeliz & Jimi – We Are Family?!"

Sky/B 28/Stefanie Schumacher Jimi Blue Ochsenknecht in "Yeliz & Jimi – We Are Family?!"