Matthias Schoenaerts wird zu sechs Monaten Haft verurteilt

Matthias Schoenaerts (47), bekannt aus Filmen wie "Rust and Bone" und "The Old Guard", wurde zu einer Haftstrafe von sechs Monaten verurteilt. Ein Gericht in Belgien befand den Schauspieler in Abwesenheit für schuldig, 2024 zweimal trotz eines Fahrverbots aus dem Jahr 2021 mit dem Motorrad gefahren zu sein. Neben der Haftstrafe wurden dem 47-Jährigen laut der belgischen Nachrichtenagentur Belga eine Geldstrafe von 4.000 Euro und ein neues einjähriges Fahrverbot auferlegt. Matthias hat jetzt die Möglichkeit, Berufung einzulegen.

Dies waren nicht die ersten Verstöße des Schauspielers im Straßenverkehr: Er wurde bereits satte elf Mal wegen ähnlicher Delikte verurteilt. Erst im vergangenen Monat hatte die Polizei Matthias dann erneut angehalten – diesmal in Pelt, Belgien. Es heißt, er habe bei der Kontrolle keinen Führerschein vorweisen können, einen Atemtest verweigert und sei aggressiv geworden, als sein Fahrzeug abgeschleppt wurde. Der Vorfall wird derzeit noch untersucht. Laut einem Gerichtssprecher sei es unwahrscheinlich, dass der Schauspieler die nun verhängten sechs Monate tatsächlich im Gefängnis verbringen müsse.

Matthias ist einer der bekanntesten Schauspieler Belgiens und hat international bereits große Erfolge gefeiert. Den Durchbruch schaffte er 2011 mit dem Oscar-nominierten Film "Bullhead". Seither hat er in bedeutenden Produktionen wie "The Danish Girl", "Red Sparrow" und "Far From the Madding Crowd" mitgewirkt. Trotz seiner Erfolge und seines Rufs als talentierter Charakterdarsteller hat er in der Vergangenheit immer wieder wegen Verkehrsdelikten Schlagzeilen gemacht. Im kommenden Jahr soll er als Bösewicht in der DC-Verfilmung "Supergirl" zu sehen sein. Ob diese Vorfälle seine Karriere beeinträchtigen werden, bleibt abzuwarten.

Imago Matthias Schoenaerts beim Photocall zur Serie "Django" beim Rome Film Fest 2022

Imago Matthias Schoenaerts in einer Szene aus der HBO-Serie "The Regime" (2023)

John Phillips / John Phillips / Getty Images Francis Lawrence, Matthias Schoenaerts, Jennifer Lawrence, Joel Edgerton and Jeremy Irons in London

