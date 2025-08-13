Diana Ross muss ihren Kreuzfahrtauftritt plötzlich absagen

Diana Ross (81) hat ihre geplante Teilnahme an der Jungfernfahrt des neuen Kreuzfahrtschiffs Star of the Seas abgesagt. Die Sängerin sollte am 20. August als Taufpatin des Royal-Caribbean-Schiffs auftreten und an einem besonderen Namensgebungsritual teilnehmen. Zudem war ein Konzert der Musiklegende auf der dreitägigen Strecke von Orlando nach CocoBay, Bahamas, geplant. Laut einem Statement ihres Teams, das People vorliegt, sei sie jedoch aufgrund "unvorhergesehener Umstände" verhindert. Die genauen Gründe wurden nicht genannt, doch die Reederei kündigte an, bald eine neue Taufpatin zu präsentieren.

Die Absage erfolgt nur wenige Tage vor Beginn ihrer nächsten großen Tournee in den USA, die bereits am 16. August in Saratoga, Kalifornien, starten soll. Im vergangenen Monat hatte Diana erfolgreich eine Arena-Tournee durch Großbritannien abgeschlossen – darunter auch ihre umjubelte Eröffnung des Henley Festivals. Trotz der kurzfristigen Planänderung werden die Fans in über einem Dutzend US-Städten, darunter Atlantic City und Palm Springs, eine unvergessliche Show erwarten. Auch auf Instagram zeigte sich die Sängerin optimistisch: "Es ist schön, wieder zu Hause zu sein", schrieb sie in einem Post, der die US-Tourdaten ankündigte.

Das Multitalent Diana hat in ihrer langen Karriere immer wieder gezeigt, wie sehr sie ihre Arbeit liebt und sich von ihr inspiriert fühlt. Das Singen und Auftreten gebe ihr nicht nur Energie, betonte sie einmal, sondern führe sie auch emotional und spirituell in Balance. Neben der Musik sind ihr vor allem Gesundheit und Zeit mit der Familie wichtig. Mit fünf Kindern, darunter der Schauspieler und Sänger Evan Ross (36), sowie acht Enkelkindern hat sie ihr privates Glück gefunden. Schon bei ihren Konzerten zu Beginn des Jahres in New York beeindruckte sie die Fans mit einem Querschnitt aus ihrem beeindruckenden Repertoire und bewies einmal mehr, warum sie eine der beständigsten Ikonen der Musikgeschichte ist.

Getty Images Diana Ross, Februar 2025

Getty Images Diana Ross bei der Met Gala im Mai 2025 in New York

Getty Images Diana Ross bei den Grammy Awards 2019