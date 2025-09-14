Margot Robbie erteilt "Barbie"-Fortsetzung eine Absage

Hollywood-Star Margot Robbie (35) musste ihre Fans jetzt mit einer Neuigkeit enttäuschen: Eine Fortsetzung für den Blockbuster-Erfolg Barbie ist nicht in Planung. Die Schauspielerin, die die Hauptrolle spielte und gleichzeitig Produzentin des Films war, erklärte im Gespräch mit dem Magazin Stellar: "'Barbie' war ein Film, der sein volles Potenzial ausgeschöpft hat. Alles, was ich mir davon erhofft hatte, ist eingetroffen." Auf die Frage nach einer möglichen Fortsetzung antwortete sie klar: "Im Moment gibt es nichts." In den sozialen Medien zeigten einige Fans ihre Enttäuschung und spekulierten, ob es vielleicht doch irgendwann eine Fortsetzung geben könnte.

Margot hat inzwischen jedoch ganz neue Pläne: Im Film "A Big Bold Beautiful Journey" steht sie erstmals gemeinsam mit dem irischen Schauspieler Colin Farrell (49) vor der Kamera. Die beiden verkörpern in dem Film ein Paar, das durch eine geheimnisvolle Tür im Wald die Möglichkeit erhält, Schlüsselmomente ihrer Vergangenheit erneut zu erleben. "Das Drehbuch war großartig und wirkte sehr originell, magisch und romantisch", schwärmte Margot im Interview mit Stellar. Auch Colin lobte seine Kollegin: "Seit ich sie in 'The Wolf of Wall Street' gesehen habe, bin ich total begeistert von ihr."

Abseits des Filmsets genießt Margot ihr neues Leben als Mutter. Im Oktober 2024 brachte sie ihr erstes Kind mit Ehemann Tom Ackerley (35) in Los Angeles zur Welt. Die Schauspielerin nahm sich bewusst Zeit für ihre Familie, bevor sie die Rolle in ihrem neuen Film annahm. Der heiß ersehnte neue Film markiert somit Margots erstes Kinoprojekt seit "Barbie". Ab dem 2. Oktober 2025 können sich die Zuschauer selbst ein Bild von der berührenden Geschichte machen: "A Big Bold Beautiful Journey" startet in den Kinos und verspricht, das Publikum mit magischen Momenten zu verzaubern.

Getty Images Margot Robbie auf der "A Big Bold Beautiful Journey"-Premiere, September 2025

0262194948 Margot Robbie, Schauspielerin

Getty Images Colin Farrell und Margot Robbie, August 2025