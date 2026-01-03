Darum lehnte Edward Norton Rolle in "Avatar"-Nachfolgern ab

Edward Norton (56) hat eine Rolle in "Avatar 2: The Way of Water" und "Avatar 3: Fire And Ash" abgelehnt – und das, obwohl James Cameron (71) ihm persönlich den Weg nach Pandora ebnen wollte. Die Fortsetzung feierte am 17. Dezember Premiere, doch der Star aus "Fight Club" und "American History X" fehlt erneut im Cast. Warum? Weil Edward nur unter einer Bedingung zusagen wollte: Er sah sich ausschließlich als Bewohner Pandoras. "Ich bin entweder ein Na'vi oder nichts", sagte der Schauspieler in einem Interview mit dem Magazin Total Film, zitiert von CBR. Eine Menschenrolle, eingebettet in die "industrielle Welt", kam für ihn nicht infrage.

Der Oscar-nominierte Ausnahmeschauspieler ist seit Jahren mit Cameron befreundet und schwärmt vom Schöpfer von Filmen wie "Titanic" und "Terminator". Gerade deshalb überraschte die Absage viele Fans weniger als die Begründung: Edward wollte die Seite der naturverbundenen Na'vi verkörpern und nicht Teil jener Kräfte sein, die Pandora bedrohen. Zeitprobleme spielten dabei keine Rolle, es war eine bewusste kreative Entscheidung. Ganz ohne gemeinsame Arbeit blieb es jedoch nicht: Edward tauchte stattdessen für einen kurzen, aber markanten Auftritt in "Alita: Battle Angel" auf. Das Projekt trug deutlich die Handschrift von Cameron, der die Manga-Adaption über Jahre entwickelte und schließlich als Produzent an Regisseur Robert Rodriguez (57) übergab.

Edward Norton ist dafür bekannt, hohe Ansprüche an seine Rollen zu stellen und wählerisch zu sein, wenn es um Projekte geht. Diese Haltung zieht sich durch seine Karriere und hat ihm zahlreiche vielbeachtete Rollen in anspruchsvollen Produktionen eingebracht. Seine Absage an "Avatar" zeigt einmal mehr, dass der Schauspieler, der Leonardo DiCaprio (51) einmal das Leben rettete, auch möglichen Blockbustern nicht automatisch zusagt, sondern klare Vorstellungen darüber hat, was er verkörpern möchte. Die gemeinsame Arbeit mit James Cameron an "Alita: Battle Angel" könnte jedoch darauf hindeuten, dass die Tür für zukünftige Projekte der beiden keineswegs verschlossen bleibt.

Getty Images Edward Norton bei den Oscars 2025

ActionPress/SIPA PRESS Sam Worthington in "Avatar: The Way of Water"

Vittorio Zunino Celotto/Getty Images Edward Norton