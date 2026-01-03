Neue Serie "The Other Bennet Sister" sorgt für Aufregung

Die BBC heizt Anfang 2026 die Vorfreude von Jane-Austen- und Bridgerton-Fans an: Für das britische Fernsehen wurde der Roman "The Other Bennet Sister" von Janice Hadlow verfilmt. Ein vor Kurzem veröffentlichter Trailer sorgt nun für reichlich Gesprächsstoff, wie Filmstarts berichtet. Im Mittelpunkt steht diesmal nicht Elizabeth, sondern ihre oft übersehene Schwester Mary Bennet, gespielt von Ella Bruccoleri, bekannt aus "Call The Midwife" und der dritten "Bridgerton"-Staffel. Gedreht wurde in Bristol und an mehreren Schauplätzen in Wales, ausgestrahlt werden soll die zehnteilige Serie 2026 auf BBC. Mit dabei sind an Ellas Seite unter anderem Richard E. Grant (68), Indira Varma (52), Richard Coyle, Laurie Davidson und Dónal Finn. Einen Starttermin für Deutschland gibt es allerdings noch nicht.

Die Serie setzt in Longbourn ein, dem turbulenten Zuhause der Bennets, wo Mr. und Mrs. Bennet, verkörpert von Richard E. Grant und Ruth Jones versuchen, einen geeigneten Ehemann für ihre fünf Töchter Jane, Elizabeth, Mary, Kitty und Lydia zu finden. Während die Schwestern von großen Gefühlen und gesellschaftlichem Aufstieg träumen, entscheidet sich Mary für einen anderen Weg: Sie verlässt das elterliche Haus, um in London bei ihrem Onkel und ihrer Tante zu leben. In der eleganten Stadtvilla blüht die bisher unscheinbare Schwester auf. Und auch das Liebeschaos kommt nicht zu kurz: In der Großstadt gerät sie zwischen zwei sehr unterschiedliche Männer, den reichen Will Ryder, gespielt von Laurie, und den zurückhaltenden Anwalt Tom Hayward, dargestellt von Dónal. Hinter der Kamera zieht Drehbuchautorin und Showrunnerin Sarah Quintrell die Fäden, die unter anderem schon an "His Dark Materials" gearbeitet hat.

Für Mary-Darstellerin Ella ist "The Other Bennet Sister" ein weiterer Schritt hinein in die Welt der großen Kostümdramen, nachdem sie in "Bridgerton" bereits Regency-Luft schnuppern konnte. Richard ist seit Jahren ein Liebling des britischen Publikums, nicht nur durch Star Wars 9, sondern auch durch zahlreiche Theater- und Filmrollen, in denen er immer wieder exzentrische Figuren mit feinem Humor verbindet. Indira, die vielen Fans aus Game of Thrones vertraut ist, gilt seit Langem als feste Größe in britischen Produktionen und bringt ihre Erfahrung aus Serien wie "Luther" und "Obi-Wan Kenobi" mit ein. Da so viele bekannte Gesichter aus unterschiedlichen Fan-Lieblingswelten in dieser Serie aufeinandertreffen, steht die Serie schon jetzt auf der Unbedingt-angucken-Liste vieler Fans.

Imago Ella Bruccoleri, Schauspielerin

Getty Images Richard E. Grant in London

Getty Images Indira Varma bei den British Independent Film Awards 2024 in London

