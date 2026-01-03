Jessica Alba teilt rührendes Video zu Sohn Hayes' Geburtstag

Jessica Alba (44) hat das neue Jahr jetzt mit einem ganz besonderen Tribut an ihren Sohn Hayes begonnen. Auf Instagram veröffentlichte die Schauspielerin ein rührendes Video, in dem sie die ersten acht Jahre seines Lebens zusammenfasst – passend zu seinem Geburtstag am Neujahrstag. Unterlegt mit dem Song "Feel Good Inc." von Gorillaz lässt das Video zahlreiche gemeinsame Momente Revue passieren. In ihrer Liebeserklärung beschreibt Jessica den kleinen Hayes als "süß, aufgeweckt, lustig und urkomisch". Sie sei unglaublich stolz auf ihn, insbesondere auf seine Stärke und seinen Mut, die er in einem Jahr voller Veränderungen gezeigt habe.

Jessica schwärmte weiter von ihrer gemeinsamen Zeit mit Hayes. Während sie seine sportlichen Fähigkeiten und sein Talent für Spiele wie UNO hervorhob, betonte sie auch, wie sehr sie ihre Kuschelmomente mit ihm genieße. Ob abendliche Gespräche über den Tag oder entspannte Morgenstunden – all das sei für sie von unschätzbarem Wert. "Ich bin unglaublich stolz auf dich und liebe dich in diesem Leben und in allen zukünftigen Lebenszeiten", schrieb die Dreifach-Mama stolz und betonte: "Alles Gute zum Geburtstag, mein Baby Boy!"

Abseits der Geburtstagsgrüße blickt Jessica mit ihrer Familie auf ein ereignisreiches Jahr zurück. Bereits im Februar hatte die Schauspielerin nach fast 17 Jahren Ehe mit Cash Warren (46) die Scheidung eingereicht. Die Ex-Partner teilen sich das Sorgerecht für ihre drei gemeinsamen Kinder, neben Hayes auch für die Töchter Haven und Honor. Dieser Schritt brachte offenbar jede Menge Veränderungen sowohl für die Schauspielerin als auch für ihre Kinder. Auf Instagram schreibt sie an Hayes: "Ich bewundere, wie mutig du in dieses Jahr gestartet bist, ohne dich von dem Unbekannten einschüchtern oder lähmen zu lassen, sondern dich den vielen neuen Veränderungen tapfer gestellt hast."

Instagram / jessicaalba Jessica Alba und Sohn Hayes, 2024

Instagram / jessicaalba Jessica Alba mit ihrem Sohn Hayes

Instagram / jessicaalba Jessica Alba und Cash Warren mit ihren Kindern, April 2025