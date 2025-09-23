Darum fehlt Prinz Christian bei Parlamentseröffnung

Prinz Christian (19) wird bei der traditionellen Eröffnung des dänischen Parlaments, dem Folketing, abwesend sein. In diesem Jahr findet die Veranstaltung am ersten Dienstag im Oktober im Saal des Christiansborg-Palastes also ohne den jungen Royal statt. Grund dafür ist laut Ekstra Bladet seine Offiziersausbildung, die er im August begonnen hat. Stattdessen werden König Frederik (57), Königin Mary (53), Königin Margrethe (85) und Prinzessin Benedikte (81) die königliche Familie bei diesem wichtigen Anlass vertreten. Ebenfalls nicht anwesend sind Prinz Joachim (56) und Prinzessin Marie (49), die seit ihrem Umzug nach Washington D.C. nur selten für öffentliche Verpflichtungen nach Dänemark reisen.

Die Abwesenheit von Mitgliedern der königlichen Familie bei dieser Zeremonie ist eher ungewöhnlich, kommt aber von Zeit zu Zeit vor. Bereits im letzten Jahr war Prinz Christian nicht dabei, da er auf einer längeren Reise in Ostafrika war, die Teil seines Sabbatjahres war. Auch Königin Margrethe musste damals ihren Platz in der königlichen Loge laut Ekstra Bladet leer lassen, nachdem sie wenige Tage zuvor auf Schloss Fredensborg gestürzt war. Die Monarchin musste daraufhin eine Ruhepause einlegen und fiel für mehrere Wochen aus.

Die königliche Familie pflegt eine enge Verbindung zu dieser traditionsreichen Veranstaltung, die den Beginn des neuen politischen Jahres markiert. Ob Kronprinz Christian im nächsten Jahr bei der Parlamentseröffnung dabei sein wird, bleibt nun abzuwarten. Bis dahin dürfte er mit seiner Offiziersausbildung beschäftigt sein. Erst vor Kurzem absolvierte der Sohn von König Frederik und Königin Mary eine intensive Militärübung. Damit tritt Christian in die Fußstapfen seines Vaters, der Elitesoldat der Marine und Militärpilot war.

ActionPress Prinz Christian bei der Konfirmation von Graf Henrik

Kongehuset Prinz Christian im Mai 2025

Getty Images Prinz Christian, Kronprinz Dänemarks