Cher reflektiert ihre Ehe mit Gregg Allman (†69) in Memoiren

Cher (78) hat in ihren Memoiren "Cher: Memoiren, Teil 1" über ihre turbulente Ehe mit dem Musiker Gregg Allman (✝69) gesprochen. Nach ihrer Scheidung von Sonny Bono (✝62) im Juni 1975 begann sie eine Beziehung mit dem "Allman Brothers Band"-Sänger und heiratete ihn nur kurze Zeit später in Las Vegas. Als Grund für die spontane Heirat schreibt sie: "Dann habe ich erfahren, dass ich schwanger war, und wir entschieden zu heiraten." Ihr gemeinsamer Sohn Elijah Blue Allman (48) wurde am 10. Juli 1976 geboren. Doch die Ehe stand von Anfang an unter keinem guten Stern: Bereits neun Tage nach der Hochzeit reichte Cher die Scheidung ein, die jedoch durch eine Versöhnung zunächst abgewendet wurde.

Cher beschreibt in ihrem Buch, dass sie in den frühen Jahren ihrer Beziehung oft nicht wusste, ob diese Bestand haben würde. "Ich lebte jeden Tag, wie er kam. Die Zukunft ist schließlich nicht in Stein gemeißelt. Ich hab einfach getan, was ich dachte, das richtig wäre." Gregg kämpfte während ihrer gemeinsamen Zeit mit einer schweren Heroinsucht, was die Ehe stark belastete. Sie erinnert sich daran, wie sie eines Tages in der Wohnung eine Tüte mit weißem Pulver fand und sich daraufhin immer mehr Sorgen um die Sicherheit ihrer Familie machte. Sie schreibt in ihrem Buch: "Ich habe ihm am Telefon gesagt, dass ich es so satt habe, all das zu tun. Ich hab es so satt, mit ihm durch die Entziehungskur zu gehen. Nach einer kurzen Stille sagte er dann ganz sanft, dass er weitermachen wird. Das war ein Moment, in dem ich dachte, dass er Recht hat und anstatt an mich zu denken, habe ich ihn unterstützt."

Greggs Biograf Alan Paul ist sich sicher, dass der Musiker niemals aufgehört hat, Cher zu lieben. "Er sprach nicht gerne über sie und die Leute dachten, das sei, weil er sie hasst oder Wut ihr gegenüber empfindet. Aber ich denke nicht, dass das so war. Eher das Gegenteil", schilderte er gegenüber Fox News Digital. Andererseits erklärte Alan, dass die Ehe der beiden nicht halten konnte. Der Autor beschrieb: "Cher war sehr naiv und gutgläubig. [...] Sie war der Meinung, dass Liebe ausreichen würde, um alle Probleme zu lösen. Aber das entsprach nicht der Realität."

Gregg Allman und Cher 1970

Gregg Allman, 2006

