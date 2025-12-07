Darum hat Countrystar Dolly Parton ihre Hit-Songs nie satt

Dolly Parton (79) überraschte ihre Fans in dieser Woche mit einem neuen Instagram-Video, in dem die Country-Ikone erzählte, wie es sich anfühlt, ihre größten Hits immer wieder live zu singen. Die Sängerin sprach direkt in die Kamera und räumte mit einem beliebten Irrtum auf: Auch nach Jahrzehnten habe sie keine Ermüdungserscheinungen bei Songs wie "Jolene" oder "9 to 5". "Ich werde nie müde, Hits zu singen", betonte Dolly im Video. Zugleich verriet sie den Haken an der Sache: Wenn sie ihre Klassiker minimal variiert, murren manche im Publikum. "Ich habe Fans sagen hören: 'Ich mag es nicht, wenn du die Melodie veränderst'", berichtete sie in dem Clip. Daher versuche sie, den Songs so treu zu bleiben, wie sie kann. Fans freuen sich auch deshalb über Dollys Video, da die Sängerin kürzlich aus gesundheitlichen Gründen ein Event absagen musste. Im Video ist von ihren Beschwerden nichts mehr zu erkennen.

In erster Linie seien die Reaktionen im Saal der Grund, dass die Magie der Songs nie verblasst: "Du wirst nie wirklich müde, die Hits zu singen, weil du die Reaktion siehst, und das gibt dir ein Gefühl von großem Stolz", sagte sie. Und selbst ein Evergreen wie "I Will Always Love You" bleibe frisch. "Man würde denken, dass du es 2000 Mal gesungen hast und müde wirst, aber es ist immer anders, weil das Publikum anders ist und deine Stimmung an dem Abend anders ist", erklärte sie. Ihre Stimme spiegele das wider: "Meine Stimme nimmt in meinen Songs unterschiedliche Ausdrücke an. Ich fühle es, wenn es herauskommt, ich plane nie etwas. Ich glaube, sie bedeuten jedes Mal etwas anderes", führte die Sängerin ihre Gedanken weiter aus. Das Ganze garnierte Dolly mit einem typischen Augenzwinkern: "Du wirst nie müde, deine Hits zu singen, weil sie dir das Geld einbringen", sagte sie, ohne die Wärme zu verlieren, für die sie geliebt wird.

Abseits der Bühne pflegt Dolly eine innige Beziehung zu ihren Fans, die sie seit Jahrzehnten durch Höhen und Tiefen begleiten und ihr auch nach dem Tod ihres Ehemanns Carl Halt gaben. In ihren Clips spricht die Sängerin oft direkt und ohne Schnörkel, als würde sie mit alten Freunden plaudern. Ihre Botschaften sind kurz, herzlich und persönlich, gerne mit einem Augenzwinkern – und mit kleinen Momenten, in denen sie Nähe aufbaut, etwa wenn sie Dankbarkeit betont oder Lieblingslieder erwähnt. Genau diese Mischung aus Vertrautheit, Humor und Ehrlichkeit macht für viele Anhänger den besonderen Reiz aus, wenn Dolly Einblicke in ihr Leben und ihre Gefühle teilt. Ihre Worte kommen von Herzen – das spüren und lieben ihre Fans.

Anzeige Anzeige

Getty Images Dolly Parton, Sängerin

Anzeige Anzeige

Getty Images Dolly Parton im Mai 2023

Anzeige Anzeige

Getty Images Eröffnung der Ausstellung "Dolly Parton: Journey of a Seeker" im Country Music Hall of Fame and Museum mit Dolly Parton, 2025