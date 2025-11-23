Dolly Parton eröffnet ihre eigene Raststätten-Kette

Dolly Parton (79) schaltet den Blinker auf Expansion: Die Country-Ikone kündigte in dieser Woche gemeinsam mit dem Tennessean Travel Stop eine eigene Raststätten-Kette an. Das Flaggschiff entsteht in Cornersville in Tennessee und soll bis Anfang Sommer 2026 als "Dolly’s Tennessean Travel Stop" eröffnen. Das Konzept richtet sich an Familien auf Roadtrip und an Truckerinnen und Trucker, die unterwegs neue Energie tanken wollen. Die Location bleibt während der Arbeiten geöffnet. Und Dolly liefert gleich die Begründung mit: "Egal, ob man nun einen Lkw, einen Bus oder ein Auto fährt: Wir möchten alle einen Ort, an dem man sich wie zu Hause fühlt", so Dolly laut dem People Magazine in einem offiziellen Statement. Sie wolle "Herz und Seele" nach Tennessee bringen.

Dolly kennt sich zwischen Diner und Diesel aus: "Ich habe den Großteil meines Lebens auf der Straße verbracht, genauer gesagt in einem Bus", verrät die Country-Ikone. Hinter dem Makeover steckt jedoch mehr als nur ein prominenter Name. Das Team verspricht eine weiterentwickelte Reiseerfahrung, die Dollys unverwechselbaren Stil mit dem Geist Tennessees verbindet. Laut der offiziellen Website läuft das Projekt bereits durch Genehmigungen und Partnerschaften. Gleichzeitig setzt die Initiative auf Arbeitsplätze und Aufmerksamkeit für "unterversorgte Countys" im Bundesstaat. Weitere Standorte in Tennessee und später landesweit sind geplant.

Auch abseits der Raststätten bleibt Dolly im Dauertempo unterwegs. In Nashville nimmt das von ihr inspirierte SongTeller Hotel Fahrt auf. Die Eröffnung ist für Juni 2026 geplant, inklusive dem Museum "Dolly’s Life of Many Colors" im dritten Stock. Ihr Freizeitpark Dollywood wurde im Mai von der National Amusement Park Historical Association zum dritten Mal in Folge als Amerikas "Lieblings-Themenpark" ausgezeichnet. Dolly denkt trotz ihres anstehenden 80. Geburtstags nicht ans Bremsen: "Leute sagen: 'Nun, du wirst 80.' Na und? Schaut, was ich in 80 Jahren gemacht habe. Ich habe das Gefühl, ich fange gerade erst an", sagte sie dem People Magazine. Und sie ergänzte: "Wenn du dir erlaubst, alt zu werden, wirst du es. Ich sage: 'Ich habe keine Zeit, alt zu werden!'"

Getty Images Dolly Parton, Sängerin

Getty Images Eröffnung der Ausstellung "Dolly Parton: Journey of a Seeker" im Country Music Hall of Fame and Museum mit Dolly Parton, 2025

Getty Images Dolly Parton beim Spiel der Dallas Cowboys gegen die Washington Commanders, November 2023