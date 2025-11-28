Dolly Parton: Erstes Thanksgiving nach Tod von Ehemann Carl

Dolly Parton (79) hat ihr erstes Thanksgiving ohne ihren Ehemann Carl Dean, der im März dieses Jahres verstorben ist, gefeiert. Trotz dieser emotional schwierigen Zeit wandte sich die Country-Ikone in einer Videobotschaft auf Instagram an ihre Fans. "Ich bin so dankbar für euch alle und für die Erinnerungen, die wir durchs Jahr geteilt haben", erklärte sie sichtlich bewegt. Zahlreiche Kommentare zeigten Mitgefühl und Anteilnahme. "Dolly, Happy Thanksgiving. Ich weiß, wie schwer es ist, wenn ein Platz am Tisch leer bleibt", schrieb ein Nutzer. Ein anderer fügte hinzu: "Erstes Thanksgiving ohne Carl, das muss hart sein. Wir denken an dich."

Neben der Trauerbewältigung gibt es auch rechtliche Entwicklungen im Zusammenhang mit Carls Nachlass. Laut Dokumenten, die Dolly im Oktober einreichte, ist sie die alleinige Begünstigte des Carl Thomas Dean Trust und wird als Treuhänderin sowie geplante Nachlassverwalterin genannt. Carl hinterließ ihr persönliche Gegenstände wie Kostüme, Schmuck, Instrumente und sämtliche Rechte betreffend ihrer Musik- und Entertainmentkarriere. Weiterhin bestimmte er, dass Dolly die Verteilung seines Vermögens regeln solle, falls keine zuvor festgelegte Liste vorgefunden werde. Dass alles an Dolly geht, war wenig verwunderlich: "Carl und ich haben viele wundervolle Jahre zusammen verbracht. Worte können der Liebe, die uns über 60 Jahre lang verband, nicht gerecht werden." Wäre Dolly zuerst verstorben, wäre der Nachlass unter Nichten und Neffen des kinderlosen Paares aufgeteilt worden.

Dolly und Carl hatten sich 1964 am ersten Tag nach Dollys Umzug nach Nashville kennengelernt und zwei Jahre später heimlich in Georgia geheiratet – eine Ehe, die fast 59 Jahre Bestand hatte. Der Unternehmer, der sich stets aus Dollys öffentlichem Leben fernhielt, galt dennoch als Fels in ihrem Leben. In Interviews beschrieb die Sängerin oft, wie ihre Liebe trotz ihrer Unterschiede immer stark blieb. "Manchmal haben wir uns bewusst dafür entschieden, getrennt Zeit zu verbringen, und genau das hat uns zusammengehalten", verriet sie einst. Viele ihrer berühmtesten Lieder, wie ihr Hit "I Will Always Love You", widmete sie Carl Dean – eine Liebe, die über den Tod hinaus spürbar bleibt.

Getty Images Dolly Parton im November 2022

Instagram / dollyparton Sängerin Dolly Parton mit ihrem Mann Carl Thomas Dean

Getty Images Dolly Parton, Sängerin