Rosamund Pike erinnert sich an ein haariges Bond-Erlebnis

Rosamund Pike (46) sorgt mit einer amüsanten Anekdote aus ihrer Zeit als Bond-Girl für Schmunzeln. In der "Kelly Clarkson Show" erinnerte sich die britische Schauspielerin an einen ganz besonderen Moment am Set des Films "Stirb an einem anderen Tag". Während der Dreharbeiten zu ihrer ersten großen Hollywood-Rolle als Miranda Frost kam es in einer intimen Szene mit Pierce Brosnan (72) zu einem Missgeschick. Rosamund, die damals gerade 21 Jahre alt war, stellte nach einer leidenschaftlichen Umarmung fest, dass ihr sogenanntes "Boob-Tape", das für Diskretion sorgen sollte, plötzlich mit Haaren bedeckt war. Im Glauben, sie habe Pierce' Brusthaar versehentlich entfernt, geriet sie in Panik – bis ihr klar wurde, dass das Fell des Teppichs am Set der Übeltäter war.

Doch damit nicht genug humorvolle Erinnerungen: Während des Interviews offenbarte Rosamund noch einige weitere kuriose Erfahrungen ihrer Karriere. Für ihre gefeierte Rolle in "Gone Girl" übte sie einen Kussmoment mit einer Dora the Explorer-Puppe und sorgte dabei in ihrem Garten ungewollt für Unterhaltung. Wie sich herausstellte, hatten die Nachbarn freie Sicht auf die Szenenproben der Schauspielerin. Außerdem sprach Rosamund über eine frühere Herausforderung, als sie während ihres Bond-Castings aufgefordert wurde, sich bis auf die Unterwäsche auszuziehen. Sie lehnte entschieden ab: "Das mache ich nur, wenn ich die Rolle tatsächlich bekomme."

Abgesehen von solchen beruflichen Anekdoten gibt Rosamund selten Einblicke in ihr Privatleben. Beruflich fand sie früh ihren Platz im Rampenlicht, was sich auch in ihrer langjährigen Bühnenarbeit zeigte. Für das Theaterstück "Hitchcock Blonde" nahm sie sogar bewusst eine Nacktszene in Kauf, setzte jedoch kleine Änderungen durch, damit sie sich wohler fühlte – mit Erfolg. Ihre Kompromissbereitschaft und Selbstbestimmung sind Markenzeichen, die ihre Karriere geprägt haben. Die charmante Schauspielerin zeigte erneut, dass sie nicht davor zurückschreckt, selbstironisch auf die kleinen Stolpersteine ihres Lebens zu blicken.

Getty Images Rosamund Pike, Schauspielerin

Getty Images Pierce Brosnan, Schauspieler

Getty Images Rosamund Pike im Januar 2024