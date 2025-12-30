Nach Tod ihres Mannes: Freunde sorgen sich um Dolly Parton

Dolly Parton (79) trauert weiter um ihren Ehemann Carl Dean, der am 3. März im Alter von 82 Jahren gestorben ist. Die Sängerin beschreibt den Verlust als "ein Loch in meinem Herzen" und meidet seitdem große Auftritte, zuletzt sogar die persönliche Annahme ihres Ehren-Oscars beim Governors Ball in Hollywood, den sie nur per vorab aufgezeichneter Botschaft entgegennahm. Laut dem Portal Radar Online ringt die 79-Jährige mit der Rückkehr zur Arbeit, während Freunde besorgt auf ihre anhaltende Erschöpfung schauen. "Der Verlust trifft sie sehr hart", sagte ein Insider dem Medium. Auch Wochen nach dem Abschied falle es ihr schwer, wieder Fuß zu fassen.

Neben der Trauer machten Dolly in diesem Jahr gesundheitliche Probleme zu schaffen. Eine geplante Las-Vegas-Residenz wurde verschoben, mehrere medizinische Eingriffe waren notwendig, darunter die Behandlung eines Nierensteins, die auch einen Besuch in Dollywood im September platzen ließ. Der Insider erklärte dem Portal, die Sängerin sei "traurig" über die verpassten Momente, doch der Schmerz über Carls Tod habe ihr die Kraft für öffentliche Termine genommen. In bewegenden Worten dankte die Musikerin für Anteilnahme und Gebete und erinnerte an "viele wunderbare Jahre" mit ihrem Mann. Gegenüber Knox News sagte sie: "Es ist für mich ein Trost, dass er Frieden gefunden hat, aber das hält mich nicht davon ab, ihn zu vermissen und zu lieben", und kündigte an, gelernte Routinen ohne ihn neu finden zu wollen.

Dolly und Carl lernten sich 1964 in Nashville in einem Waschsalon kennen, zwei Jahre später heirateten sie – eine Liebesgeschichte, die sie 2016 mit einer Erneuerung ihres Eheversprechens feierten. In einem späteren Interview mit Zoe Ball in der "Radio 2 Breakfast Show" sprach die Künstlerin liebevoll über den Humor, der sie als Paar trug, und über die Offenheit, mit der Carl ihr auch kleine Wahrheiten sagte. Im Privaten hielt sich der Unternehmer meist aus dem Rampenlicht, während die Sängerin zwischen Studio, Bühne und ihren Projekten pendelte. In jüngsten Botschaften an ihre Fans betonte Dolly, dass ihre Gesundheit Priorität habe und sie sich Zeit für Erholung nehme. Zugleich machte sie klar, dass Carl für sie präsent bleibt: Sie wolle das Loch im Herzen mit "gutem Zeug" füllen – Erinnerungen, Musik und all das, was die gemeinsamen sechs Jahrzehnte so stark gemacht hat.

Getty Images Dolly Parton, Sängerin

Instagram / dollyparton Sängerin Dolly Parton mit ihrem Mann Carl Thomas Dean

Getty Images Dolly Parton im November 2022