Dolly Parton gibt Fans ein hurmorvolles Gesundheits-Update

Dolly Parton (79) hat sich nach Wochen der Spekulationen endlich zu ihrem Gesundheitszustand geäußert und ihre Fans beruhigt. Die Country-Ikone musste im September ein Event in ihrem Freizeitpark absagen, wie sie in einer vorab aufgezeichneten Videobotschaft erklärte. Der Grund: eine Infektion, ausgelöst durch Nierensteine. Ihr Arzt riet ihr von Reisen ab, um sich zu schonen. Auch ihre geplante Las-Vegas-Residenz wurde verschoben. In einer humorvollen Instagram-Botschaft erklärte Dolly kürzlich: "Es fühlt sich an wie mein 100.000. Check-up, und nein, es ist diesmal nicht der Schönheitschirurg." Sie versicherte ihren Fans, dass ihre Gesundheit Priorität hat und sie bereits Schritte zur Genesung eingeleitet hat.

Ihre Schwester Freida Parton hatte im Oktober zusätzlich Aufsehen erregt, als sie auf Facebook um Gebete für Dolly bat. Die gut gemeinte Botschaft löste bei Fans jedoch Sorgen aus, woraufhin Freida klarstellte, dass es keine ernste Erkrankung gibt. Dolly veröffentlichte daraufhin selbst ein längeres Video, um die Gerüchte aus der Welt zu schaffen. "Ich bin noch nicht tot", sagte sie mit gewohntem Humor und betonte: "Ich arbeite und erhole mich. Daheim habe ich schon für die Feiertage dekoriert." An ihrer Seite steht nicht nur ihre Familie, sondern auch Freunde, die ihr in dieser Zeit beistehen.

Bereits bei früheren Gelegenheiten hatte Dolly angedeutet, dass sie trotz gesundheitlicher Einschränkungen ihrem beliebten Freizeitpark treu bleibt. Der Park ist für sie ein Herzensprojekt, und auch ihr langjähriges Engagement dort unterstreicht ihre Leidenschaft für Fans und Besucher. Einst erklärte sie, wie viel es ihr bedeute, ein Erlebnis für Generationen zu schaffen. Ihren humorvollen und offenen Umgang mit ihrem aktuellen Zustand bestärkt auch ihre Patentochter Miley Cyrus (33): "Dolly wird die Show immer weiterführen", so Miley gegenüber Entertainment Tonight. Es scheint, als denke die Country-Legende trotz gesundheitlicher Herausforderungen nicht daran, kürzerzutreten.

Getty Images Dolly Parton, Sängerin

Getty Images Dolly Parton, Musikerin

Getty Images Miley Cyrus und Dolly Parton, Sängerinnen

