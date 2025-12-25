Mariah Carey erzielt Erfolg in Weihnachtssong-Klage

Mariah Carey (56) kann kurz vor den Feiertagen aufatmen: Im jahrelangen Streit um ihren Hit "All I Want For Christmas Is You" hat die Sängerin einen deutlichen Punktsieg errungen. Ein Richter erklärte die gegen sie gerichtete Klage für unbegründet und ordnete an, dass die Gegenseite zahlen muss – und zwar saftig. Laut TMZ erhält Mariah 92.303,20 Dollar an Sanktionen, zusätzlich werden mehrere Tausend Dollar an weitere Beteiligte fällig. Unterm Strich beläuft sich die zu zahlende Summe auf fast 110.000 Dollar. Eingereicht worden war die Klage 2023 in den USA von den Musikern Andy Stone und Troy Powers, die behaupteten, Mariah habe ihren 1989 veröffentlichten Song gleichen Namens kopiert. Das Verfahren war bereits im März abgewiesen worden, nun folgte der finanzielle Nachklang.

Die Kläger hatten ursprünglich mindestens 20 Millionen Dollar Schadenersatz gefordert. Nach der Abweisung stellte das Gericht klar, die Eingabe habe "an Substanz gefehlt" und es gebe "gute Gründe, Menschen von haltlosen Klagen abzuschrecken", wie aus den Gerichtsunterlagen zitiert wird. Der juristische Zwist war bereits eine Neuauflage: Zuvor war 2022 schon einmal versucht worden, die "Queen of Christmas" zu verklagen. Mariahs Team hatte stets jede Form von Urheberrechtsverletzung zurückgewiesen.

Abseits der Paragrafen bleibt "All I Want For Christmas Is You" Mariahs persönlicher Feiertagsklassiker. Die Sängerin veröffentlichte den Song 1994 auf dem Album "Merry Christmas" – seither ist er jedes Jahr fester Bestandteil der Saison, eroberte die Charts immer wieder neu und begleitete unzählige Advents-Playlists. Erst kürzlich feierte Mariah die 100. Woche an der Spitze der Billboard Hot 100 im Laufe ihrer Karriere und reiht den Ohrwurm neben Erfolgen wie "Vision of Love", "Hero" oder "We Belong Together" ein. Zu Weihnachten pflegt die Popdiva Rituale mit ihren Zwillingen, teilt stimmungsvolle Einblicke von Touren und kleinen Momenten hinter den Kulissen – und erinnert Fans mit ihrem alljährlichen "It’s time"-Moment daran, dass die festliche Saison offiziell begonnen hat.

Getty Images Mariah Carey performt bei den MTV Video Music Awards 2025 in New York.

Instagram / mariahcarey Mariah Carey an Weihnachten 2023

Getty Images Sängerin Mariah Carey im Jahr 2008

