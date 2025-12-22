So viel verdienen Mariah und Co. mit ihren Weihnachtshits

Weihnachten ist für viele Unternehmen ein lukratives Geschäft – so auch für Sänger. Mariah Carey (56) dominiert seit 1994 mit "All I Want for Christmas Is You" das Fest der Liebe und ist laut Forbes ein echter Kassenschlager. Demnach streicht die Musikerin jährlich zwischen 2 und 2,5 Millionen Euro an Tantiemen ein. Bis 2017 soll sie damit allein über 50 Millionen Euro verdient haben. Allerdings gehen nicht alle Gewinne direkt an die Popdiva. Einen guten Anteil an den Einnahmen durch den erfolgreichsten Weihnachtshit aller Zeiten erhält wohl ihr Co-Songwriter Walter Afanasieff.

Doch Mariah ist nicht der einzige Popstar mit Weihnachtsmusik. Wham! liefern mit "Last Christmas" weiterhin einen Dauerhit, der Berichten des Magazins zufolge rund 340.000 Euro pro Jahr einbringt. Slade feiern mit "Merry XMas Everybody" alle Jahre wieder ein Comeback an der Kasse und verdienen damit rund 1,1 Millionen Euro. "I Wish It Could Be Christmas Everyday" beschert der Band Wizzard zudem ein Geschenk von etwa 200.000 Euro jährlich.

Mariah ist weltweit als die "Queen of Christmas" bekannt. Doch eine Sache könnte ihren Feiertagen in diesem Jahr einen Dämpfer geben. In den ersten zwei Dezemberwochen veranstaltete die US-Amerikanerin ihre Show "Christmastime in Las Vegas" im Dolby Live Theater. Doch der große Publikumsansturm blieb aus. Laut einem Insider der Daily Mail seien nur etwa die Hälfte der Karten verkauft worden, was jedoch vor der Sängerin geheimgehalten wurde. "Niemand in ihrem Team wird Mariah die Wahrheit sagen", verriet die Quelle.

Getty Images Mariah Carey, Dezember 2013

ActionPress George Michael und Andrew Ridgeley als Popgruppe Wham!

Instagram / mariahcarey Mariah Carey bei ihrem Weihnachtskonzert, New York 2024