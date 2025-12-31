So emotional wird die letzte "Stranger Things"-Episode

Nur noch wenige Tage, dann ist es so weit und Stranger Things flimmert ein letztes Mal über die Bildschirme. Am 1. Januar kommt die letzte Folge der Mystery-Serie, und die Fans müssen sich auf einiges gefasst machen. Ein letzter Trailer auf der Plattform Dailymotion gibt bereits Hinweise auf ein extrem emotionales Finale. Der Ausschnitt zeigt ein Gespräch zwischen Elf (Millie Bobby Brown, 21) und ihrem Ziehvater Hopper (David Harbour, 50). Der Ex-Cop hat eine wichtige Botschaft für die Jugendliche: "Ich will, dass du kämpfst... ein letztes Mal! Das Leben war so unfair. Deine Kindheit ist dir weggenommen worden. Du wurdest angegriffen, manipuliert von furchtbaren Menschen, aber du bist nie daran zerbrochen – kämpfe für die Tage, wenn das hier geschafft ist. Für eine Welt jenseits von Hawkins."

Für die Kids und ihr Team steht nicht nur der letzte Kampf gegen Bösewicht Vecna (Jamie Campbell Bower, 37) an. Sie müssen auch Mike (Finn Wolfhard, 23) und Nancys (Natalia Dyer, 28) kleine Schwester Holly (Nell Fisher) sowie eine Gruppe Kinder aus den Fängen des Bösewichts befreien. Abrufbar wird das große Finale der Erfolgsserie ab 2 Uhr in der Silvesternacht sein und trägt den vielsagenden Titel "Zurück in der realen Welt". Um den Fans ein letztes Mal ordentlich etwas an die Hand zu geben und den letzten Kampf nicht aufzuteilen, wird die letzte Folge ganze zwei Stunden und acht Minuten umfassen. Das ist zwar viel, aber immer noch 14 Minuten weniger als beim Staffelfinale von "Stranger Things 4".

"Stranger Things" ist aber nicht nur die Geschichte einer Gruppe Kids, die gegen ein übernatürliches Monster kämpft – es ist auch die Geschichte ihres Erwachsenwerdens. So spielten die erste große Liebe oder die Sorge um die Zukunft ebenfalls zentrale Rollen in den Entwicklungen der Figuren. Besonders berührend war die Liebesgeschichte um Will (Noah Schnapp, 21) und Mike. Bis zur vorletzten Episode waren Wills Gefühle für seinen besten Freund ein offenes Geheimnis. Erst kurz vor dem letzten Kampf sprach er es auch vor seinen Freunden aus, allerdings ohne Mike sein Innerstes zu offenbaren. Zu Gast bei "Watch What Happens Live" erklärte Darsteller Noah: "Es ist eine echte, authentische Repräsentation eines queeren Kindes in den 80ern." Ob sich am Verhältnis der beiden in der letzten Folge etwas ändern wird, erfahren die Fans dann erst an Neujahr.

Netflix Millie Bobby Brown als Elf in "Stranger Things"

Netflix Jamie Campbell Bower als Vecna in "Stranger Things" Staffel 5

Netflix Caleb McLaughlin, Finn Wolfhard, Winona Ryder, Noah Schnapp und Maya Hawke in der fünften Staffel von "Stranger Things"