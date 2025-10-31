Nicht nur Viki: Laut AYTO-Calvin gab es noch eine Vergebene

Calvin Steiner erhebt schwere Vorwürfe gegen den Cast von Are You The One – Reality Stars in Love. In einer Instagram-Fragerunde ließ der Reality-TV-Star durchblicken, dass nicht nur Viki während der Dreharbeiten vergeben gewesen sein soll. Laut Calvin habe es neben Viki mindestens eine weitere Kandidatin gegeben, die einen Freund hatte – und zwar damals wie heute. Namen nannte er nicht. "Also Viki hatte zu 1.000 Prozent einen Freund, nichtsdestotrotz ist es nicht mein Bier, ich an der Stelle würde sowas niemals im Leben machen", stellte er klar und fügte hinzu: "Es ist absolut nicht okay, einer anderen den Platz zu stehlen, die halt Single wäre und kein falsches Spiel gespielt hätte."

Doch in seiner Fragerunde nahm Calvin Viki auch in Schutz. "Finde es aber wirklich absolut erschreckend, dass nur sie bloßgestellt wurde, weil es eine weitere Frau im Cast gegeben hat, die bei AYTO und bis heute immer noch vergeben ist", ärgert sich der Germany Shore-Star und droht: "Ich könnte es ja einfach mal droppen, oder?" Ob er seine Drohung wirklich in die Tat umsetzt, bleibt abzuwarten.

Schon Monate vor Start der Staffel waren die Spekulationen um angeblich vergebene Kandidatinnen ein großes Thema. Besonders Elissia La lacona Pinilla stand damals im Mittelpunkt der Gerüchteküche. Ihr wurde vorgeworfen, während der Dreharbeiten gar nicht Single gewesen zu sein. Die Ex on the Beach-Bekanntheit zeigte sich davon allerdings wenig beeindruckt. "Nur weil ich vor dem Dreh mit jemandem essen war, mit jemandem im Kino war, bedeutet das nicht gleich, dass eine Person in einer Beziehung ist", stellte sie in ihrer Social-Media-Story klar. Elissia gab zwar zu, einen Mann kennengelernt zu haben, mehr sei zwischen den beiden aber nicht gelaufen. "Ich sitze nicht den ganzen Tag daheim und warte, bis AYTO mir schreibt und sagt, dass ich beim nächsten Dreh dabei bin", betonte sie damals.

