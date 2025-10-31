Chats veröffentlicht: Ariel schießt gegen Henna wegen Kevin

Bei der Reunion von Are You The One – Reality Stars in Love krachte es und auf Instagram geht es nun munter weiter: Ariel teilte Chatverläufe von ihr und Henna und warf ihrer AYTO-Kollegin vor, sie im Umgang mit Kevin Njie (29) hintergangen zu haben. Ariel erfuhr irgendwann, dass nicht nur sie mit dem Vater eines Sohnes Kontakt hat, sondern auch Henna. "Ich war schockiert. Ich habe geheult, mir ging es so schlecht. Das hat mich verletzt", berichtete die Schweizerin. Henna habe ihr daraufhin versichert, für sie da zu sein. "Wir müssen zusammenhalten. Auf ernst. Wir müssen was planen, das geht nicht", schrieb sie beispielsweise am 3. September auf WhatsApp, wie Chatverläufe bestätigen.

Nur einen Tag später dann der Clou: Nachdem Kevin erfahren hatte, dass Ariel von seinem Verhalten Wind bekommen hat, fuhr er in die Schweiz, um sich bei ihr zu entschuldigen. Doch an der Grenze endete seine Reise – er musste umkehren. Das beweist Ariel mithilfe eines offiziellen Dokuments. Anstatt zu sich nach Hause zu fahren, entschied sich Kevin, zu Henna zu fahren und dort fünf Tage zu verweilen. Angeblich habe Henna daraufhin Ariels Nummer gelöscht, um Zeit mit dem Vater eines Sohnes verbringen zu können. "Mir wäre ein Statement auch zu cringe, wenn ich komplett lügen würde. Einfach ein verlogenes Stück Sch*iße", ärgerte sich Ariel und bezieht sich damit auf eine Story, in der Henna klarstellte, sich äußern zu wollen, ihr ein Statement allerdings zu "cringe" wäre.

Beim großen Wiedersehen der Show wurde genau dieses Drama zur Sprache gebracht. Kevin tauchte mitten in der Nacht mit einem riesigen Plüschtier und der Aufschrift "Ich liebe dich" bei Henna auf – ohne Vorwarnung. Fünf Tage blieb der Realitystar bei Henna, nur um dann sang- und klanglos zu verschwinden. Von Romantik konnte laut Ariel ohnehin keine Rede sein. "Der Teddy war für mich", stellte sie klar. Henna wiederum hielt dagegen und meinte: "Mir wurde es anders erzählt." Außerdem betonte die Reality-Darstellerin, dass sie und Ariel keine Freundinnen seien: "Ich habe dich nicht hintergangen." Doch Ariel scheint das Ganze etwas anders zu sehen.

Collage: Instagram / _ariel_61, Instagram / hennschka Collage: Ariel und Henna

IMAGO / Beautiful Sports Kevin Njie, November 2024

Instagram / _ariel__61 Realitystar Ariel postet freizügige Bilder auf Instagram, Mai 2025.