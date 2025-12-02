Alexander und Sophia Thomalla teilen Urlaubs-Knutschfoto

Alexander Zverev (28) und Sophia Thomalla (36) gönnen sich eine Auszeit im Paradies – und lassen ihre Fans auf Instagram daran teilhaben. Auf den Malediven zeigen der Tennisstar und die Moderatorin, die seit über vier Jahren ein Paar sind, wie verliebt sie im Urlaub auftreten. Besonders ein Moment sticht heraus: Auf einer riesigen Schaukel, die mitten im türkisblauen Meer befestigt ist, geben sie sich einen Kuss. Alexander trägt gemusterte Bermudashorts, Sophia setzt auf einen schwarzen Bikini und eine weiße Mütze als Sonnenschutz. Die Kulisse liefert dazu das perfekte Postkartenmotiv: glitzerndes Wasser, strahlender Himmel – und zwei, die sichtlich jeden Augenblick in der Zweisamkeit genießen.

Im Netz teilen Alexander und Sophia weitere Einblicke in den Traumtrip. Ein Clip zeigt ihn, wie er entspannt mit dem Fahrrad über einen schmalen Holzsteg zwischen den Wasser-Villen rollt, links und rechts das funkelnde Blau des Ozeans. In einer anderen Szene rutscht er direkt von der Unterkunft aus über eine Wasserrutsche ins Meer – Urlaubsfeeling pur. Auch Ausflüge haben offenbar auf dem Programm gestanden: Das Paar posierte an Bord eines Motorbootes und stieg für einen Rundflug in ein Wasserflugzeug. Die Tage verbringt die Schauspielerin am Strand und am Pool, während der Sportler die tropische Ruhe sichtlich auskostet. Die Bilder aus dem Luxusresort wirken dabei wie ein Reiseprospekt, nur persönlicher: kurze Clips, spontane Momente, viel Gelassenheit. Für ihre Community liefern Alexander und Sophia damit genau das, was ein Liebesurlaub verspricht – Sonne, Meer und viele kleine Alltagsaugenblicke zu zweit.

Alexander und Sophia, die ihre Liebe im Oktober 2021 öffentlich machten, führen ein Leben, das zwischen Turnierkalender, Drehs und Projekten oft gut organisiert sein muss – da sind gemeinsame Tage fernab des Trubels ein willkommener Ruhepol. "Was wir auf jeden Fall teilen, ist unser Sinn für Humor. Wir lachen über dieselben dämlichen Dinge und wir haben auch beide einen sehr schwarzen Humor", beschrieb Sophia ihre Beziehung zu Alexander in der Doku "Zverev – Der Unvollendete". Sophia zeigt auf Social Media regelmäßig ihr Gespür für humorvolle Schnappschüsse, während der Tennisspieler dort vor allem seine Reisen und besonderen Momente dokumentiert. Wenn sie nicht unterwegs sind, genießen die beiden die Zeit mit Freunden und Familie. Vor einigen Wochen hat außerdem Dackel Mishka das Zuhause der beiden bereichert und sich prompt zum heimlichen Star im Alltag entwickelt.

Instagram / sophiathomalla Sophia Thomalla und Alexander Zverev im Liebesurlaub auf den Malediven, 2025

Instagram / sophiathomalla Sophia und Alexander teilen einen romantischen Kuss

Instagram / sophiathomalla Sophia Thomalla und Alexander Zverev im Pärchenurlaub