Trauriger Hintergrund: Darum hat Sophia Thomalla neuen Hund

Ein emotionaler Anlass steckt hinter dem neuesten Familienmitglied von Alexander Zverev (28) und Sophia Thomalla (36). Die Schauspielerin musste sich dieses Jahr von ihrem geliebten Hund verabschieden. Als Trost hat sich der Tennis-Star etwas Besonderes einfallen lassen: Zum Geburtstag schenkte er ihr den kleinen Dackel Mischka, der seither für Freude sorgt. "Mischka ist überall mit dabei", erzählte Alexander der Zeitung Bild. Der junge Hund begleitet ihn bereits zu verschiedenen Turnieren, unter anderem in Wien, Paris und den ATP-Finals in Turin, während Sophia ihn hütet, wenn Alexander auf dem Tennisplatz steht.

Wenn die Moderatorin im Frühjahr für Dreharbeiten der RTL-Show Are You The One – Reality Stars in Love nach Thailand fliegt, übernimmt Alexanders Familie die Betreuung von Mischka, denn auch ihnen liegt die Vierbeinerbetreuung sehr am Herzen. Alexander ist schon erfahrener Hundebesitzer – Mischka ist nach Lövik und Junior bereits sein dritter Vierbeiner. Allerdings ist die Erziehung des Dackels nicht immer einfach, wie er verriet: Sophia versucht, dem Hund Regeln beizubringen, während Alexander nach eigener Aussage alles durchgehen lässt. Vor allem eine Eigenheit des Welpen bereitet dem Paar Schwierigkeiten: Mischka neigt dazu, alles Essbare vom Boden aufzunehmen.

Bereits im Vorfeld hatte Sophia die Instagram-Fans mit Bildern des neuen Familienmitglieds begeistert. Der Dackel bringt viel Unterhaltung in das Leben der beiden, und auf Social Media kommen ihre Posts stets gut an. Die Beziehung von Sophia und Alexander wirkt durch den gemeinsamen Familienzuwachs noch stärker gefestigt. Der gemeinsame Alltag, bei dem nun auch Mischka eine zentrale Rolle spielt, wird immer wieder auf humorvolle Weise dokumentiert, was den Eindruck eines harmonischen Alltags mit dem neuen Hund verstärkt.

Instagram / sophiathomalla Sophia Thomalla und Alexander Zverev mit ihrem neuen Hund

Instagram / sophiathomalla Sophia Thomalla und ihr neuer Hund Mischka kuscheln im Oktober 2025

Instagram / sophiathomalla Sophia Thomalla und Alexander Zverev im Juni 2024