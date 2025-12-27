Diese Bedingung stellen Yeliz Koc und Jimi an neue Partner

Yeliz Koc (32) und Jimi Blue Ochsenknecht (34) gehen nach einer turbulenten Phase wieder deutlich harmonischer miteinander um. Für ihre vierjährige Tochter Snow (4) haben die beiden Ex-Partner klare Prioritäten gesetzt, die sich auch auf mögliche zukünftige Beziehungen auswirken. "Wenn Jimi irgendwann eine neue Freundin haben sollte, dann muss sie natürlich zur und in die Familie passen", betonte Yeliz im Gespräch mit Bild. Auch Jimi stellte klar: "Wenn ein neuer Partner kommt, muss der eben wissen: Ich bin der Vater und bleibe da. Das muss passen – für alle." Beide scheinen sich einig, dass Snow stets im Mittelpunkt steht.

Der Schauspieler und die Reality-TV-Darstellerin sind aktuell glücklich im Alltag ihrer kleinen Patchwork-Familie angekommen. Jimi verbringt mittlerweile viel Zeit in Hannover, wenn er seine Tochter besucht, und hilft sogar im Haushalt. Streit scheint dabei tabu zu sein. Lachend erklärte der "Die wilden Kerle"-Star: "Ich bin grundsätzlich immer Yeliz' Meinung, dann gibt's auch keinen Streit." Dennoch hat Jimi noch viel dazuzulernen, vor allem in Sachen Papa-Alltag: Von Snacks über Kleidung bis hin zu Mahlzeiten – alles sei mittlerweile Teil seines Verantwortungsbereichs, den man als moderner Vater unbedingt im Blick haben müsse.

Schon mehrfach hatte Yeliz betont, dass ein Liebescomeback mit Jimi für sie ausgeschlossen sei. In einer Fragerunde auf Instagram erklärte die Influencerin deutlich: "Leute, ich brauche Leidenschaft, Feuer, Liebe!" und machte deutlich, dass sie nach einer Partnerschaft sucht, die mehr bietet als bloße Harmonie. Trotzdem sprach sie auch liebevoll über Jimi und meinte: "Jimi ist Familie, ich will mir ein Leben ohne ihn gar nicht mehr vorstellen, er ist wirklich wie mein bester Freund!"

Anzeige Anzeige

Joyn / Julia Feldhagen Jimi Blue Ochsenknecht und Yeliz Koc bei "Forsthaus Rampensau Germany"

Anzeige Anzeige

© Sky/B 28/Stefanie Schumacher Yeliz Koc und Jimi Blue Ochsenknecht mit ihrer Tochter Snow in "Yeliz & Jimi – We Are Family?!"

Anzeige Anzeige

Instagram / yelizkoc Yeliz Koc mit ihrer Tochter Snow Elanie