Jimi und Yeliz Koc feiern mit Tochter Snow Weihnachten

Für die Feiertage schlägt Jimi Blue Ochsenknecht (33) in diesem Jahr einen ganz anderen Kurs ein: Der Schauspieler ist extra aus seiner Wahlheimat Dubai nach Deutschland gereist, um Weihnachten und Silvester nicht in Clubs, sondern im kleinen Kreis mit seiner Ex-Partnerin Yeliz Koc (32) und der gemeinsamen Tochter Snow zu verbringen. In Niedersachsen, genauer in Bispingen, genießen die drei die Feiertage zusammen, nachdem Jimi Blue seit einigen Monaten wieder regelmäßig Kontakt zu Yeliz und der kleinen Snow aufgebaut hat. "Ich bin extra für die Weihnachtszeit und Silvester mit Yeliz und Snow nach Deutschland gekommen", sagt Jimi im Gespräch mit Bild und macht damit deutlich, dass für ihn in diesem Jahr Familie an erster Stelle steht.

Der TV-Star, der seinen Lebensmittelpunkt weiterhin in Dubai sieht, pendelt seit Monaten häufig nach Deutschland, um Zeit mit seiner Tochter zu verbringen. In den vergangenen Wochen war er sogar für Dreharbeiten länger hier. Eine Rückkehr auf Dauer schließt er dennoch aus und verweist auf Routine zwischen Wüste und Heimat: "Das sind nur sechs Stunden Flug – kürzer, als mit dem Auto von Hamburg nach München zu fahren. Diese Zeit brauche ich, um durchzuatmen. Die Entfernung tut mir gut, und die Reise ist trotzdem nicht lang." In diesem Jahr fällt für ihn außerdem die große Sause aus – weder eine fette Geburtstagsrunde zu seinem 34. am 27. Dezember noch ein teures Silvester-Event stehen an. Stattdessen gab es einen Marathon im Einkaufszentrum: "Ich war sechs Stunden lang Geschenke einkaufen – für Snow und für andere Familienmitglieder", erzählt er im Gespräch.

Privat bemühen sich Yeliz und Jimi seit Längerem um einen verlässlichen Umgang miteinander, vor allem, wenn es um Snow geht. Die Influencerin hatte erst kürzlich klargestellt, dass ein Liebesrevival für sie nicht zur Debatte steht, zugleich aber betont, wie eng die Verbundenheit als Eltern ist. Im Alltag zeigt sich das in kleinen Dingen: Absprachen zu Abholzeiten, gemeinsame Momente bei besonderen Anlässen und der Wunsch, die Feiertage für ihr Kind schön zu gestalten. Yeliz genießt die familiäre Nähe rund um Hannover, während der Schauspieler den Spagat zwischen Dubai und Deutschland meistert. Für Snow bedeutet das: zwei Eltern, die an einem Strang ziehen – an Weihnachten, zum Jahreswechsel und darüber hinaus.

Joyn Jimi Blue Ochsenknecht und Yeliz Koc im Interview für "Forsthaus Rampensau Germany"

© Sky/B 28/Stefanie Schumacher Yeliz Koc und Jimi Blue Ochsenknecht mit ihrer Tochter Snow in "Yeliz & Jimi – We Are Family?!"

Instagram / yelizkoc Jimi Blue Ochsenknecht und Yeliz Koc mit ihrer Tochter Snow, September 2025

